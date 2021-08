Dirk Kuyt ruilt Ziggo Sport in voor nieuwe televisieklus als analist

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 11:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:14

Dirk Kuyt gaat aan een nieuwe klus als analyticus beginnen. De oud-Feyenoorder, die in februari werd aangenomen door Ziggo Sport, stapt over naar RTL, waar hij aanschuift bij de programmering rond de Champions League. Eerder wist RTL met Ron Vlaar en Wesley Sneijder twee andere grote namen binnen te halen. Kuyt schuift aan bij Humberto Tan, die door de zender is aangesteld als nieuwe presentator van de Champions League.

Voor Kuyt is het niet zijn eerste klus als analist. Begin dit jaar werd hij door Ziggo Sport aangesteld als analyticus nadat hij een aantal keer proef draaide bij de betaalzender. De oud-aanvaller maakte onder meer zijn opwachting tijdens wedstrijden in de Premier League. Ook schoof hij aan bij het door Jack van Gelder gepresenteerde Rondo. Het contract van Kuyt liep deze zomer af bij Ziggo Sport, waardoor hij vrij was om de overstap te maken naar RTL. De zender heeft het nieuws bevestigd tegenover het Algemeen Dagblad.

In december wist RTL de rechten van de Champions League te bemachtigen. Vanaf augustus 2021 tot en met 2024 worden de wedstrijden in het miljardenbal door RTL7 uitgezonden. Talpa, dat voorheen de Champions League uitzond bij Veronica en SBS6, moet het voortaan doen met de Europa League en Conference League. Voordat de Champions League in 2014 naar Talpa ging lagen de rechten in handen van de NOS.

Ziggo Sport maakte eind juli bekend de uitzendrechten voor de competitie van Frankrijk te hebben verworven. De afgelopen jaren waren wedstrijden uit de Ligue 1 niet live te volgen op de Nederlandse tv. Eerder verlengde Ziggo Sport al het contract met de Italiaanse Serie A. Volgend seizoen zijn zodoende de competities én de nationale bekertoernooien van Frankrijk, Italië en Spanje te volgen op de zender, die ook beschikt over rechten van de Champions League en de kwalificatie-interlands voor het WK 2022 in Qatar.