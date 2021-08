Virgil van Dijk tekent langdurig contract bij Liverpool

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 11:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:21

Virgil van Dijk heeft zijn contract bij Liverpool verlengd. De verdediger stond nog twee seizoenen onder contract op Anfield, maar heeft een nieuwe verbintenis tot medio 2025 ondertekend. Vrijdagochtend werden de handtekeningen gezet. Van Dijk is op de weg terug van een gescheurde voorste kruisband in de rechterknie en reageert enthousiast op zijn nieuwe contract.

"Geweldig", beantwoordt Van Dijk de vraag hoe het voelt om een nieuw contract te signeren. "Het is iets om heel trots op te zijn en dat ben ik ook. Mijn vrouw en kinderen zijn dat ook. We blijven doorgaan met al het harde werk dat we hebben verricht en ik kijk uit naar wat de toekomst brengt bij Liverpool. Ik ben dolblij en heel trots." Van Dijk kwam in januari 2018 over van Southampton en speelde sindsdien 130 officiële wedstrijden van Liverpool. Zijn laatste dateert van 17 oktober, toen de verdediger een zware kruisbandblessure opliep tegen Everton.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen sloot Van Dijk zich weer aan bij de rest van de selectie. Hij kwam in actie in de oefenwedstrijden tegen Hertha BSC (4-3 nederlaag), Bologna (2-0 zege) en Athletic Club (1-1). De dertigjarige stopper maakt zaterdag tegen Norwich City mogelijk zijn rentree in de Premier League. Trainer Jürgen Klopp zei donderdag dat het er 'goed uitziet' en hintte naar een basisplaats voor Van Dijk. "Ik denk dat hij speelt, maar zeker weet ik het nog niet."

Van Dijk werd in 2019 winnaar van de awards voor PFA Players’ Player of the Year, UEFA Men’s Player of the Year en UEFA Verdediger van het Jaar. Hij eindigde bovendien als tweede in de verkiezingen voor de Ballon d'Or en The Best FIFA Men’s Player. De Oranje-international zegt dat hij zich vanaf het eerste moment gewaardeerd voelde door de supporters van Liverpool, zijn ploeggenoten en de technische staf. "Ik kreeg het vertrouwen dat ik een belangrijk lid van deze voetbalclub kon worden. Het gaat tot nu toe goed, maar op persoonlijk vlak was het vorige seizoen er helaas één om snel te vergeten, maar ook een seizoen om van te leren en om ervaringen van mee te nemen."