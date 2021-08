Vink weet het zeker: ‘Hij wordt topscorer met 27 goals, honderd procent’

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 10:02 • Laatste update: 10:09

Marciano Vink verwacht dat Eran Zahavi dit seizoen de topscorer wordt van de Eredivisie. De analist van ESPN is dusdanig onder de indruk geraakt van de spits van PSV, dat hij verwacht dat de Israëliër dit seizoen 27 doelpunten gaat maken. Hans Kraay junior en Kenneth Perez, die eveneens aanschoven in De Ultieme Voorbereiding, waren duidelijk een andere mening toebedeeld en kozen een Ajacied als topscorer van het seizoen.

"De topscorer wordt gewoon Haller", steekt Kraay van wal. "Als hij net iets meer gif krijg maakt hij 23 goals dit seizoen." De analist en voormalig trainer refereert bij zijn voorspelling aan een interview dat hij had met Haller in april van dit jaar. Kraay suggereerde door de beperkte doelpuntenproductie in het interview dat de aanvaller van Ajax nog gefrustreerd was over het feit dat hij niet ingeschreven was voor de knock-outfase van de Europa League en dat schoot in het verkeerde keelgat bij de 26-jarige spits.

"Wij hebben daar weleens een akkefietje over gehad", weet Kraay zich te herinneren. Perez kan zich vinden in de suggestie van Kraay, maar gaat desondanks voor een andere kandidaat. "23 goals voor een spits van Ajax is veel de laatste jaren. Maar hij wordt het niet. Het wordt Tadic met 22 goals." Tadic kwam afgelopen seizoen tot veertien treffers en zeventien assists. Met dat aantal kroonde hij zich tot meest waardevolle spelers in de Eredivisie, voor Steven Berghuis (18 goals en 12 assists) en Giorgos Giakoumakis (26 goals en 1 assist).

Vink is het niet met de prognoses van zijn ESPN-collega's eens en gaat voor een PSV'er als topscorer. "Het wordt Zahavi, honderd procent", is Vink van mening. "Hij is messcherp, staat alleen en hoeft de spitspositie niet meer te delen met Donyell Malen. Hij is voor de afvallende balletjes van Madueke. Ik zeg het je: 27 goals." De suggestie van Vink komt hem op hoongelach te staan van Perez. "Hij is zo onder de indruk geraakt van de wedstrijden tegen Galatasaray en Midtjylland, die is in de war geraakt."