Nainggolan staat dankzij riante bonus voor gevoelige transfer naar België

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 08:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:05

Radja Nainggolan gaat in de Jupiler Pro League spelen, zo schrijven Belgische media. De 33-jarige middenvelder, die deze week zijn doorlopende contract met Internazionale liet ontbinden, vliegt vrijdag naar Antwerpen om zijn handtekening te zetten onder een tweejarig contract bij Royal Antwerp FC. Diverse clubs grijpen zodoende naast zijn handtekening.

Eerder deze week bedankte Nainggolan nog vriendelijk voor de Great Old, omdat Besiktas een veel beter financieel voorstel had gedaan. Ook had de routinier nog een aanbieding van zijn ex-werkgever Cagliari en aantrekkelijke voorstellen uit het Midden-Oosten achter de hand. Royal Antwerp verhoogde het eerste voorstel donderdagavond dankzij een riante tekenbonus en de voormalig Belgisch international ging daar uiteindelijk mee akkoord.

Nainggolan kan bij Royal Antwerp om en bij de vier miljoen euro in twee jaar tijd verdienen. Bij Besiktas zou het totaalplaatje nog steeds hoger uitvallen, maar de middenvelder verkiest Antwerp boven de Turkse landskampioen. De overstap van Nainggolan naar Antwerp ligt in de koekenstad uiteraard heel gevoelig. Hij is ex-jeugdspeler en ook nog eens de huidige ambassadeur van aartsrivaal Beerschot AC.

Nainggolan speelde nooit in de Belgische competitie. De middenvelder was zeventien jaar toen hij de overstap van Beerschot naar Piacenza maakte en hij speelde sindsdien alleen maar in Italie. Hij droeg jarenlang de tenues van Cagliari, AS Roma en Internazionale om de schouders en beleefde zijn beste jaren in het tricot van de Romeinen. In de seizoenen 2014/15, 2015/16, 2016/17 en 2017/18 maakte hij als Giallorosso deel uit van het Serie A-elftal van het Jaar.