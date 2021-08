Van Gaal neemt Malacia, Rensch en Til op in eerste voorselectie

Louis van Gaal heeft vrijdagmiddag de 25-koppige voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende WK-kwalificatieduels bekendgemaakt. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal laat Devyne Rensch en Tyrell Malacia debuteren en roept ook Guus Til op. Van Gaal en zijn technische staf zullen komende dinsdag door de KNVB aan de media worden gepresenteerd in Zeist. Vrijdag 27 augustus wordt de definitieve selectie bekend.

Van Gaal heeft gekeken naar de fitheid en wedstrijdritme van zijn (potentiële) internationals. Mede daardoor zijn EK-gangers als Denzel Dumfries en Patrick van Aanholt er niet bij. Ook Jasper Cillessen, Marco Bizot en Quincy Promes maken geen deel uit van de spelersgroep. Matthijs de Ligt is wel opgenomen, maar is niet inzetbaar in het eerste WK-kwalificatieduel met Noorwegen. De verdediger kreeg in de achtste finales tegen Tsjechië op het EK een rode kaart en moet derhalve een schorsing uitzitten. De verdediger van Juventus staat wel tot de beschikking in de interlands tegen Montenegro en Turkije.

"Iedereen weet dat de interlandweek in september erg belangrijk is en de voorbereidingstijd heel kort. Dat betekent dat we spelers nodig hebben die er meteen staan", legt Van Gaal uit. "Niet alle clubs en spelers zijn even ver in de voorbereiding, dus daar moet ik rekening mee houden. Een aantal spelers heb ik daarom nu niet op de lijst gezet. Maar ik wil benadrukken dat iedereen bij mij in beeld is en blijft." Van Dijk maakt zijn rentree in het Nederlands elftal. De verdediger maakt zaterdag uit tegen Norwich City naar alle waarschijnlijkheid zijn officiële rentree bij Liverpool, nadat hij op 17 oktober vorig jaar in de Merseyside-derby tegen Everton een zware knieblessure opliep en niet alleen restant van het seizoen maar ook het EK aan zich voorbij moest laten gaan. Drie dagen eerder speelde hij zijn laatste interland voor Oranje: het 1-1 gelijkspel tegen Italië in de Nations League.

De weg die het Nederlands elftal moet afleggen

Op 1 september speelt Oranje in de WK-kwalificatie in en tegen Noorwegen. Daarna volgen duels met Montenegro (4 september) en Turkije (7 september). Op dit moment bezet Oranje met zes punten uit drie wedstrijden de tweede plaats in Groep G en gaat Turkije met zeven punten aan kop. Montenegro en Noorwegen staan ook op zes punten, maar staan lager dan Nederland vanwege een minder doelsaldo. Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee uit de tien verschillende groepen en de twee beste poulewinnaars uit de Nations League van 2020/21 die buiten de top twee van hun WK-kwalificatiegroep vallen, doen aan de play-offs mee.

De in totaal twaalf landen worden verdeeld in drie play-offpaden, die elk twee halve finales over één wedstrijd en één finale bevatten. De thuisploegen in de play-offs worden bepaald door loting, waarbij de zes beste nummers twee geplaatst zijn en elkaar dus niet kunnen treffen. De winnaar van elk pad kwalificeert zich voor het WK van 2022.

De voorselectie van het Nederlands elftal:

Doel: Remko Pasveer (Ajax), Joël Drommel (PSV), Tim Krul (Norwich City), Justin Bijlow (Feyenoord)

Verdediging: Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Stefan de Vrij (Internazionale), Jurriën Timber, Daley Blind, Devyne Rensch (allen Ajax)

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Frenkie de Jong (Barcelona), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Guus Til (Feyenoord), Teun Koopmeiners (AZ)

Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Donyell Malen (Borussia Dortmund)