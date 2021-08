Kranten genieten na van Feyenoord: ‘Alsof hij zo van een filmset komt lopen’

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 07:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:03

Alireza Jahanbakhsh vervulde donderdag een hoofdrol in het weerzien tussen Feyenoord en FC Luzern in de Conference League. De aanvaller maakte met de 1-0 en de 2-0 zijn eerste treffers in het tenue van de Rotterdammers en leverde daarmee een bijdrage aan het behalen van de play-offronde. Domper was zijn uitvallen voor rust met een liesblessure, waarvan de ernst nog niet duidelijk is. De kranten zijn daags na het succes in De Kuip positief over de inbreng van de aanwinst.

De Telegraaf wijst erop dat Jahanbakhsh na zijn ‘twee superieure goals’ nu al veel krediet heeft bij Het Legioen en dat het in eerste instantie afwachten was hoe hij zich zou presenteren in het tenue van Feyenoord ‘in de wetenschap dat er na het originele prijskaartje van bijna twintig miljoen euro een flinke uitverkoopsticker op hem was geplakt’. “Maar in de eerste helft betoverde hij de ruim 32.000 supporters van Feyenoord met magische bewegingen en doelpunten. Twee panna’s, haarscherpe passes en voorzetten en vooral die kanonskogels vlak langs de binnenkant van eerst de rechter- en toen de linkerpaal.”

“De wijze waarop hij die treffers vierde met de harde kern van de Rotterdammers liet weinig aan duidelijkheid te wensen over. Jahanbakhsh was euforisch, wees naar de hemel en wees naar Het Legioen ( . . . ) Als hij erin slaagt die scoringsdrift in deze competitie het hele seizoen aan de dag te leggen, dan mogen Arne Slot en Frank Arnesen in hun handen knijpen. In dat geval hebben ze – voor weinig geld, iets meer dan een miljoen euro – een perfecte opvolger voor Steven Berghuis gevonden. Maar één duikvlucht van een zeldzame, Iraanse zwaluw maakt nog geen zomer.”

Volgens het Algemeen Dagblad leek het er even op ‘alsof Graziano Pellè plots weer voet had gezet op Rotterdamse bodem’. “Feyenoord - FC Luzern nadert de rust als één man het knetterende applaus van het Legioen zich dankbaar laat welgevallen. Onder zijn donker gekapte coupe draagt hij een baard en wie niet beter zou weten, zou vermoeden dat hij zo van een filmset komt lopen. En in zekere zin doet hij dat ook een beetje, tweevoudig doelpuntenmaker Jahanbakhsh”, wijst het dagblad naar ‘de onbetwiste hoofdrolspeler’.

“Jahanbakhsh doet tegen FC Luzern de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis welhaast vergeten”, zo klinkt het. “De spil waar het Rotterdamse elftal om draait is hij, de speler die het opgelaaide gemoed van de rood-witten hoogstpersoonlijk vormgeeft.” Journalist Dennis van Bergen wijst erop dat Slot al gewaarschuwd had voor eventueel fysiek leed bij de aanwinst. “Jahanbakhsh is als oma's diamanten vaasje op de schouw. Voorzichtigheid is geboden om geen scherven te krijgen. Pijnlijk komt dat deze avond aan het daglicht.”