‘Laat verbod voor Feyenoord en Ajax tot in lengte van jaren duren’

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 07:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:36

Valentijn Driessen vindt het ‘een dappere daad’ van Steven Berghuis om aangifte te doen van de heftige bedreigingen aan zijn adres en die van zijn gezin na zijn transfer van Feyenoord naar Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf noemt de negentien A4’tjes met onder meer doodsbedreigingen ‘het zoveelste bewijs dat gezonde rivaliteit is doorgeslagen naar blinde haat met oproep tot geweld’. “Hopelijk worden deze eencellige daders als voorbeeld gesteld, van hun bed gelicht, flink gestraft en publiekelijk aan de schandpaal genageld.”

Driessen wijst er vrijdag in zijn column in het dagblad op dat het niet nieuw is dat een deel van de achterban van Ajax en Feyenoord over en weer grenzen ernstig en veelvuldig overschrijdt. Op de dag dat De Telegraaf de aangifte van Berghuis publiceerde, stond in Rotterdam een Amsterdammer in de rechtbank voor drie vermeende aanslagen op twee Feyenoord-cafés en een woning waarvan ten onrechte werd vermoed dat daar een Feyenoord-hooligan woonde. “Het geeft eens te meer aan dat de aanhang van beide clubs niet rijp zijn om bij onderlinge duels bij elkaar op bezoek te gaan.”

“Laat dit verbod tot in lengte van jaren duren in plaats van allerlei toenaderingspogingen”, benadrukt Driessen. “Die zijn bij voorbaat gedoemd te mislukken. Hoe jammer ook dat de goeden onder de kwaden lijden. De rekening voor alle narigheid die een Klassieker met supporters van het bezoekende Ajax of Feyenoord veroorzaakt, valt maatschappelijk niet te verantwoorden.” Na herhaaldelijke incidenten bij wedstrijden van zowel de eerste teams als de beloften werd in 2009 besloten geen uitpubliek meer toe te laten bij de Klassieker voor een periode van vijf jaar: geen uitfans in de Johan Cruijff ArenA en geen uitfans in De Kuip. ‘De periode van afkoeling’ duurt nu echter al twaalf jaar.

Driessen stelt dat een Johan Cruijff ArenA vol Ajacieden en een Kuip vol Feyenoorders niets afdoet aan de entourage bij een Klassieker, maar vreest wel voor een Kuip met alleen Feyenoord-fans als Berghuis op 19 december met Ajax op bezoek komt. “Om voor de muziek uit te lopen: het valt te hopen dat de dienstdoende scheidsrechter dan net zo optreedt als hij moet doen bij vermeend racisme vanaf de tribune.”

Driessen wijst erop dat de KNVB stevige richtlijnen heeft opgesteld in het geval van vermeend racisme. “Gewoon stoppen, de catacomben in, niet meer terugkomen en het vervolgtraject overlaten aan de tuchtcommissie van de voetbalbond en justitie. Met alleen fans van de thuisspelende club appeltje eitje.” Hij vindt tot slot dat bedrijven als Facebook, Twitter en Instagram als doorgeefluik veel te weinig verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en hun podium ongestraft laten misbruiken door gebruikers. “Overheden moeten de sociale doorgeefluiken flink de duimschroeven aandraaien, ze verantwoordelijk maken voor de uitlatingen op hun podium en gebruikers niet langer anonimiteit gunnen.”