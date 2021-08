Tieners staan ESPN heerlijk te woord: ‘Frenna Nairobi? Ik ben een oude man’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 23:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:20

Lennard Hartjes en Antoni Milambo maakten donderdagavond hun officiële debuut in het eerste van Feyenoord. De middenvelders maakten in de tweede helft van het Conference League-duel met FC Luzern (3-0 winst) als invallers hun opwachting. Voor Milambo, 16 jaar en 131 dagen, was het een historisch moment: hij brak het clubrecord van Georginio Wijnaldum (16 jaar en 148 dagen) uit 2007. Na afloop maakten de twee ook hun officiële debuut voor de camera van ESPN, in een onbevangen sfeer aan de zijlijn van een compleet verlaten Kuip.

Milambo kreeg de vraag of hij wist dat hij geschiedenis zou schrijven als hij zou spelen. “Ik wist het wel van tevoren, ja. De jongens zeiden het in de kleedkamer tegen me. Mijn voorganger? Wijnaldum.” Milambo vindt zich niet op de voetballer Wijnaldum lijken. “Niet echt. Hij is meer van de bal afpakken en ik ben meer aanvallend.” Presentator Jan Joost van Gangelen vroeg de middenvelder om zich voor te stellen. “Ik ben Antoni Milambo, ik ben zestien jaar oud en ik woon in Rotterdam-Zuid”, zei hij enigszins bedeesd.

“Ik ben een aanvallende middenvelder en zit nu zeven jaartjes bij Feyenoord. Of ik het tijd vond dat ik mijn debuut mocht maken? Ja man!”, zei Milambo, die twee jaar geleden met Feyenoord Onder-13 (!) landskampioen werd, met een grote lach op zijn gezicht. Ook Hartjes mocht zich voorstellen. “Ik ben Lennard Hartjes, ik ben achttien jaar en ik kom uit Spijkenisse. In het begin was ik wat zenuwachtig. Het is wel anders dan een oefenduel, maar ik heb er wel van genoten.”

Zowel Hartjes als Milambo wist niet dat een officieel debuut tot de mogelijkheden zou behoren. “De trainer had er niets over gezegd en ik had er ook geen rekening mee gehouden”, verzekerde Milambo, die de vraag kreeg wat voor seizoen het gaat worden. “Ik denk dat het een heel mooi seizoen wordt. Ik heb nog niet gehoord of ik erbij mag blijven”, benadrukte Milambo. Ook Hartjes had nog niets gehoord. “Maar we willen graag bij de eerste selectie blijven. Dat is mijn ambitie. Elke dag meetrainen zou ik hartstikke leuk vinden.”

Marciano Vink vroeg naar de voorbeelden van de tieners. Hartjes: “Hij is niet per se een voorbeeld, maar ik kijk wel graag naar het spel van Frenkie de Jong.” Ook Milambo heeft niet echt een voorbeeld. “Heel veel mensen vergelijken mij met Paul Pogba.” Hij kreeg ook de vraag of hij een liedje had moeten zingen. “Nee, maar wel tijdens het trainingskamp. Wat?” De middenvelder noemde Nairobi van Frenna, maar dat klonk Van Gangelen niet bekend in de oren. “Frenna Nairobi? Ik ben een oude man.”

Na de aftocht van de twee genoten Mario Been, Vink en Van Gangelen na van het interview. “Heerlijk onbevangen en zo moet het ook blijven. Geweldig om te zien. Hoe ze zich vergelijken met Pogba en dat soort dingen”, zei Been. Vink haakte in: “Daarom stelde ik ook die vraag. Dan krijg je een beeld waar ze naartoe zouden willen groeien. In beide gevallen kan ik het ook best wel begrijpen.”