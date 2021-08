Feyenoord wint opnieuw ruim en moet nu met Zweden afrekenen

Donderdag, 12 augustus 2021 om 21:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:59

Feyenoord heeft zich donderdagavond voor de laatste voorronde van de Conference League geplaatst. Een week na de 0-3 zege in het heenduel met FC Luzern was het team van trainer Arne Slot ook in het weerzien met de Zwitsers met 3-0 te sterk. Dat betekent dat Feyenoord nog twee duels is verwijderd van het hoofdtoernooi van de Conference League en daarin vanaf volgende week moet zien af te rekenen met IF Elfsborg. De Zweden kwamen in eigen huis tegen Velez Mostar weliswaar niet verder dan 1-1, maar wonnen donderdagavond met 1-4 in Bosnië en Herzegovina.

Feyenoord stond na het heenduel al met anderhalf been in de volgende ronde en ook in de eerste 45 minuten in De Kuip werd duidelijk dat FC Luzern niet in staat was om voor een schokeffect te zorgen. Het team van Slot maakte de dienst uit en kwam na negen minuten aan de leiding. Luis Sinisterra stak Alireza Jahanbakhsh weg, waarna de Iraniër zijn eerste in het shirt van de Rotterdammers maakte: 1-0. Feyenoord maakte een frivole indruk, zocht naar meer doelpunten en had daar via Bryan Linssen en met name Guus Til ook uitzicht op.

???? Eerste goal Jahanbakhsh in dienst van Feyenoord! #feyluz pic.twitter.com/bSdICdJA5Y — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2021

Na iets meer dan een half uur spelen verdubbelde Jahanbakhsh de voordelige marge. Na een goede balverovering van Jens Toornstra haalde de aanvaller flink uit en schoot hij de bal wederom in het doel: 2-0. De man van de twee goals greep echter meteen naar zijn lies en enkele minuten voor rust kon hij niet anders dan door Robert Bozeník gewisseld te worden. De 3-0 bleef tot de laatste seconden voor rust in de lucht hangen, maar Til kon na een fraai passje van Orkun Kökçü wederom de bal niet in het doel krijgen.

Binnen drie minuten konden de 32.000 toeschouwers, onder wie de nog niet speelgerechtigde aanwinst Fredrik Aursnes, alweer juichen. Sinisterra kreeg de ruimte en stuurde de bal vervolgens naar de verre hoek: 3-0. De riante voorsprong bood Slot de gelegenheid om enkele spelers rust te gunnen richting de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, komende zondag uit bij Willem II. Tyrell Malacia werd vervangen door Ridgeciano Haps en Lennard Hartjes maakte zijn debuut door de plaats van Kökcü in te nemen.

Voor Jordy Wehrmann was het sportief geen beste avond bij zijn terugkeer in De Kuip, maar na zijn wissel in de 67e minuut kreeg de middenvelder van FC Luzern wel applaus van de Feyenoord-fans. Een kwartier voor tijd maakten Til, die zichtbaar baalde van het uitblijven van een doelpunt, en Sinisterra plaats voor Naoufal Bannis en debutant Antoni Milambo. De zestienjarige brak daarmee het clubrecord van Georginio Wijnaldum (16 jaar, 148 dagen) en is nu de jongste speler ooit in de hoofdmacht: 16 jaar, 131 dagen. Feyenoord was niet in staat om voor meer doelpunten te zorgen. Over een week speelt het team van Slot het eerste duel met IF Elfsborg, wederom in Rotterdam.