Feyenoord werkt niet mee aan transfer: ‘Hij is van grote waarde voor ons’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 20:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:35

Arne Slot wil Leroy Fer behouden voor Feyenoord. De middenvelder heeft momenteel geen uitzicht op een basisplaats bij de Rotterdammers en verschijnt ook donderdagavond in het Conference League-duel met FC Luzern niet in de basis. In de defensie krijgt Gernot Trauner de voorkeur en op het middenveld kiest Slot wederom voor Jens Toornstra, Orkun Kökçü en Guus Til. Dat lijkt ook de middelste linie te gaan worden in de Eredivisie en dus zou Fer zich kunnen afvragen of zijn toekomst misschien wel buiten Rotterdam ligt.

Slot verzekerde vlak voor aanvang van het weerzien met FC Luzern dat Fer niet heeft gevraagd om naar een andere club uit te mogen kijken. “Hij heeft die rol in de defensie zo mogelijk ingevuld, naar zijn beste mogelijkheden. Hij is geen centrale verdediger", benadrukte de trainer van Feyenoord bij ESPN. "Hij laat ook nu zien, nu hij buiten de basiself valt, dat hij van grote waarde is. Hij is ongelooflijk druk met die jonge jongens en traint heel hard om terug te keren in het team.”

“Dat is in eerste instantie ideaal. Hij heeft zelf ook niet aangegeven dat hij weg wil. En dat wil ik ook niet. Niet als hij zijn rol zo invult als hij nu doet.” Marciano Vink denkt niet dat Fer een voetballer is die zich nu al afvraagt wat zijn rol gaat worden in het restant van het seizoen. “Dat denk ik niet. Ik weet niet hoe oud hij is (31 jaar, red.), maar je bent er niet om schouderklopjes aan jonge teamgenoten te geven”, vertelde de analyticus van ESPN. “Je wil gewoon voetballen en je wil laten zien wat je kan.”

“Alleen, Fer heeft wel te lang in een bepaald ritme gespeeld. Op een bepaalde positie waar-ie bij wijze van spreken nog 25 jaar zou kunnen voetballen, op dat tempo. Maar Slot vraagt nu andere dingen. Die vraagt meer dynamiek van zijn spelers, dat ze aan de bal willen komen. Dat is meer het probleem voor Fer”, zo voorziet Vink. Het contract van Fer met Feyenoord loopt volgend jaar zomer ten einde.

In december 2007 debuteerde Fer op zeventienjarige leeftijd in het eerste elftal, na een periode van acht jaar in de jeugdopleiding op Varkenoord. In de zomer van 2011 week hij uit naar FC Twente, om vervolgens jarenlang voor Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City te spelen. In de zomer van 2019 kwam Fer na acht jaar ‘thuis’ in De Kuip, een schat aan ervaring in onder meer de Premier League rijker.