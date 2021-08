Atalanta bereikt ‘eindelijk’ akkoord en zwaait Sam Lammers uit

Donderdag, 12 augustus 2021 om 19:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:50

Alleen een medische keuring scheidt Sam Lammers nog van een tijdelijke overgang naar Genoa. Italiaanse media, onder meer Sky Italia, melden donderdagavond dat de club uit Bergamo en Genoa ‘eindelijk’ een akkoord over een verhuur, zonder optie tot koop, hebben gevonden. Lammers, die ook met een verhuur aan Feyenoord in verband werd gebracht, zal vrijdag een medische keuring ondergaan in Genua en daarna het huurcontract ondertekenen.

Lammers, 24 jaar, stond al enkele weken op de nominatie om Atalanta op huurbasis te verlaten, indien een geschikte club uit de Serie A zich zou melden. De aanvaller heeft een moeizaam eerste jaar in de Serie A achter de rug. De voor minimaal negen miljoen euro van PSV overgekomen aanvaller kwam tot vijftien duels in de Serie A, maar verscheen slechts een keer aan het startsignaal. Hij scoorde tegen Cagliari en Napoli.

Genoa accepteerde begin deze maand een bod van 17,5 miljoen euro van AS Roma op Eldor Shomurodov en zwaaide ook een andere aanvaller, Gianluca Scamacca, vorig seizoen gehuurd van Sassuolo, uit. De club uit de havenstad haalde vooral transfervrije spelers binnen en trok 1,8 miljoen euro uit voor aanvaller Caleb Ekuban van Trabzonspor.

De verwachting is dat Lammers volgende week zaterdag op de eerste speeldag van het nieuwe Serie A-seizoen zijn debuut voor Genoa kan maken. Dan staat een uitwedstrijd tegen regerend landskampioen Internazionale op het programma.