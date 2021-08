Deroy Duarte vindt nieuwe uitdaging in Eredivisie na vertrek bij Sparta

Donderdag, 12 augustus 2021 om 19:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:26

Deroy Duarte is de nieuwste aanwinst van Fortuna Sittard. De middenvelder komt transfervrij over van Sparta Rotterdam, waar hij in het bezit was van een aflopend contract. De 22-jarige Rotterdammer heeft zich tot medio 2024 verbonden aan de club uit Limburg.

Duarte blijft zodoende actief in de Eredivisie, na enkele weken van onduidelijkheid over zijn sportieve toekomst. “Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging,” laat de middenvelder donderdagavond op de clubsite weten. “Ik heb een goed gevoel overgehouden aan de gesprekken, waarbij een duidelijk plan werd geschetst. Ik kijk er enorm naar uit om voor deze mooie club te spelen en de supporters te ontmoeten. We maken er met z’n allen een mooi seizoen van.”

“We zijn erg blij dat we ons hebben kunnen versterken met Deroy. Hij had meerdere mogelijkheden, ook financieel interessantere, maar koos uiteindelijk toch voor ons”, licht technisch directeur Sjoerd Ars toe. “Dat zegt wat over zijn karakter en motivatie om beter te worden. Met zijn kwaliteiten geeft hij ons nog meer mogelijkheden op het middenveld en we zijn er van overtuigd dat hij zichzelf dit jaar bij ons nog verder door zal gaan ontwikkelen.”

Duarte sloot zich op zevenjarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en debuteerde uiteindelijk in 2017 voor de club. In totaal speelde de middenvelder 115 wedstrijden in het rood-wit, waarvan 29 in het afgelopen seizoen.