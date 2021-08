Arne Slot maakt opstelling Feyenoord voor duel met FC Luzern bekend

Donderdag, 12 augustus 2021 om 18:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:34

De opstelling van Feyenoord voor het weerzien met FC Luzern in de Conference League is bekend. Arne Slot kiest voor exacte dezelfde basiself als in het heenduel met de Zwitsers. Bij Luzern kan voormalig Feyenoorder Jordy Wehrmann rekenen op een basisplek. Het duel in De Kuip begint om 20.00 uur en staat onder leiding van de Italiaan Marco Guida, die nog nooit een wedstrijd van de Rotterdammers floot.

Wederom heeft Slot dus besloten om Leroy Fer te passeren ten faveure van gernot Trauner, die de defensie vormt met Marcus Pedersen, Marcos Senesi en Tyrell Malacia. Ook op het middenveld heeft de aanvoerder van Feyenoord geen plaats gekregen, want de middelste linie wordt net in het tweeluik met gevormd door Jens Toornstra, Orkun Kökçü en Guus Til. Slot kiest tegen de Zwitserse bekerwinnaar eveneens voor dezelfde aanval als in de return van de tweede voorronde van de Conference League. Bryan Linssen geeft invulling aan de spitspositie en hij zal geflankeerd worden door Luis Sinisterra en Alireza Jahanbakhsh.

Feyenoord was een week geleden met 0-3 te sterk voor FC Luzern. Guus Til opende al in de negende minuut de score voor de Rotterdammers en een half uur later was hij opnieuw trefzeker. In de slotfase zorgde Luis Sinisterra voor de 0-3 na een blunder van doelman Vaso Vasic. Til heeft tot dusver vijf van de zes doelpunten van Feyenoord dit seizoen voor zijn rekening genomen. Een ronde eerder maakte hij een hattrick tegen het Kosovaarse FC Drita (3-2)

Mocht Feyenoord vanavond het tweeluik met de Zwitsers definitief doorstaan, dan moet er later deze maand nog een voorronde overleefd worden om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. In de eventuele laatste voorronde neemt Feyenoord het op tegen de winnaar van het tweeluik tussen het Zweedse IF Elfsborg en Velez Mostar uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd tussen die ploegen eindigde in Zweden in 1-1.

Bij FC Luzern waren alle ogen gericht op Wehrmann, die eerder deze zomer definitief werd overgenomen van Feyenoord. De 22-jarige middenvelder kampte de afgelopen weken echter met een blessure en start mede daardoor in het heenduel op de reservebank bij de nummer vijf van het afgelopen Super League-seizoen. Donderdagavond staat Wehrmann wel in de basis op het middenveld.

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Opstelling FC Luzern: Vasic, Grether, Domgjoni, Burch, Frydek; Emini, Wehrmann, Schulz, Urginic; Ndiaye, Tasar.