Ronald Koeman krijgt ruggespraak in jarenlange zoektocht: ‘Hij is de ideale man’

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 14:30 • Thijs Verhaar • Laatste update: 12:47

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone tweemaal per week jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de pas zeventienjarige Álex Balde, die een uitstekende indruk maakt in de voorbereiding bij Barcelona. Het komende seizoen gaat hij zelfs in als eerste secondant van Jordi Alba, voor wie men jarenlang niet de perfecte stand-in kon vinden.

Het is geen week die fans van Barcelona snel zullen vergeten. De aanblik van Lionel Messi met een shirt van Paris Saint-Germain op het Parc-des-Princes zorgt voor een zure smaak bij talloze supporters van over de hele wereld, en terecht. Messi’s gedwongen vertrek is een van de absolute dieptepunten in de roemruchte clubgeschiedenis en het moeilijk voorspellen hoe Barcelona komend seizoen voor de dag gaat komen zonder zijn talisman van de laatste vijftien jaar.

De toekomst moet er erg duister uitzien voor iedereen die de Catalanen een warm hart toedraagt, maar de wedstrijden in het voorseizoen bewijzen dat er ook een klein beetje licht aan het einde van de tunnel is. Afgezien van de financiële dramatiek ziet het er namelijk helemaal niet zo slecht uit in Camp Nou. Ronald Koeman heeft er vorig jaar al voor gezorgd dat de toestroming vanuit jeugdcomplex La Masia weer op gang is gekomen en dit seizoen zijn er weer meer jonge talenten om je op te verheugen.

De zelf opgeleide middenvelders Gavi en Nico Gonzalez hebben aangetoond klaar te zijn voor het grotere werk, terwijl de nieuwe aanwinst Yusuf Demir vermoedelijk de man gaat zijn die Messi in de eerste weken van het seizoen gaat vervangen in de basisopstelling. In ieder geval tot de EK-gangers en Copa América-spelers terug zijn van hun vakanties. De Oostenrijker met Turkse roots is pas achttien jaar en heeft alles in huis om een sensatie te worden bij Barcelona, zoals dat ook geldt voor de nog één jaar jongere linksback Alejandro - of zoals hij in Spanje wordt aangeduid - Álex Balde.

De jonge linksachter wordt al jaren aangeduid als een van de grootste defensieve talenten uit de jeugdopleiding en lijkt dit seizoen vast aan te sluiten bij het eerste elftal. De club zwaaide Junior Firpo deze zomer uit naar Leeds United, waardoor Jordi Alba de enige linksback is die Koeman nog tot zijn beschikking heeft. De clubleiding weet dat het niet de financiën heeft om een vervanger te kopen en stelde zich toch soepel op toen de interesse in Firpo geconcretiseerd werd, dus is meteen duidelijk dat men het volste vertrouwen heeft in Balde.

Meer dan terecht, vindt voormalig Barcelona Onder-19 trainer Franc Artiga. “Balde is perfect voor Barcelona. Als ze wel de markt op hadden gekund, hadden ze ook uitgekomen bij een vergelijkbare speler”, stelt hij in gesprek met Goal en Voetbalzone. “Het zou perfect zijn als hij rustig kan rijpen achter Alba. Dat hij bijvoorbeeld tien wedstrijden met het eerste meedoet. Daarbij denk je natuurlijk nog niet direct aan de topwedstrijden, maar er zijn genoeg momenten waarop Koeman hem kan brengen”, voorspelt Artiga.

Balde wordt in Catalonië al jaren gezien als een groot talent. Eigenlijk al sinds hij Espanyol in 2012 op achtjarige leeftijd verruilde voor Barcelona. De zoon van een Guineese vader en een Dominicaanse moeder stroomde ieder jaar moeiteloos door naar een hoger niveau, won de titel met elke leeftijdscategorie en maakte afgelopen seizoen veel indruk in zijn zestien optredens voor Barcelona B. Daarmee verdiende hij in de ogen van Koeman een kans in de voorbereiding, al helpt het hem natuurlijk ook dat Alba pas laat terugkeerde van het EK.

Daardoor kreeg hij zelfs een basisplaats in het oefenduel tegen Nastic de Tarragona. Koeman had er ook voor kunnen kiezen om Sergiño Dest van rechtsachter naar linksachter te verhuizen zoals hij vorig seizoen geregeld deed, maar de coach gaf aan te willen zien hoe Balde het er vanaf zou brengen. Goed, luidt het korte antwoord. Hij deed nauwelijks iets fout, al moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat de tegenstander niet van het niveau is waar Barcelona het normaal gesproken tegen opneemt.

Drie dagen later kreeg hij opnieuw de kans als basisspeler tegen Girona en nu liet Balde pas echt zien wat hij in zijn mars heeft. De linksback bleef maar opstomen en bezorgde de defensie van Girona veel problemen met zijn directe manier van dribbelen. Het leverde hem zelfs een penalty op, die werd binnengeschoten door Gerard Pique. “Hij is heel krachtig en technisch bijzonder sterk”, knikt Artiga. “Ideaal voor aanvallend ingestelde teams. Hij is een spectaculaire speler. Zodra hij ergens een gaatje ziet, vliegt hij erin om ruimte te maken voor zichzelf of voor zijn medespelers. Hij schuwt de vuile meters niet en is daarmee heel waardevol.”

Ondanks zijn goede optredens verhuisde hij echter direct weer naar de bank zodra Alba aansloot bij de selectie. Balde mocht echter wel weer invallen tegen Red Bull Salzburg en tegen Juventus, hetgeen duidelijk maakt hoe Koeman over hem denkt. Vermoedelijk krijgt hij zondag een plekje in de wedstrijdselectie als Barcelona het in de eerste competitieronde opneemt tegen Real Sociedad. Dat is zonder meer een terechte beloning voor zijn snelle opmars, maar Artiga waarschuwt dat Balde absoluut niet mag denken dat hij er nu al is.

“Hij heeft een heel goede fysiek en is gezegend met een heleboel talent, maar in tactisch opzicht heeft hij nog wel stappen te maken”, stelt de trainer over zijn voormalig pupil. “Hij gaat constant af op zijn impuls. Dat is natuurlijk een kwestie van ouder worden, ervaring opdoen en van leren van dingen die je meemaakt in wedstrijden”, legt Artiga uit. “Ik ben er zeker van dat hij het heel goed gaat doen bij het eerste, maar hij heeft nog wel tijd nodig om volwassen te worden en zich in tactisch opzicht verder te bekwamen. Dat vraagt om geduld, maar ik ben er van overtuigd dat hij het snel op gaat pikken.”

Hoewel Artiga dus nadrukkelijk op de rem trapt, zijn fans er inmiddels zeker van dat hij Alba op termijn kan vervangen. Balde ligt tot 2024 vast nu hij deze zomer een nieuw contract heeft getekend. Zijn afkoopsom bedraagt liefst 500 miljoen euro, dus het is duidelijk Barcelona hem niet graag ziet gaan. “Het is ook echt een kwestie van tijd voor hij het vereiste niveau gaat halen. Hij heeft alles in huis voor het spel van Barça”, besluit zijn voormalig jeugdtrainer. “Ik ben er zeker van dat ze in de komende jaren op de transfermarkt niemand zouden kunnen vinden die er beter bij past. Balde is de ideale man.”