‘Ik weet ook dat namen als Elia rondzingen, spelers komen er zelfs mee’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 16:01 • Laatste update: 16:05

Een terugkeer van Eljero Elia naar ADO Den Haag is op dit moment nog niet aan de orde, zo heeft trainer Ruud Brood te kennen gegeven tegenover Omroep West. De aanvaller zit momenteel zonder club nadat zijn contract bij FC Utrecht afgelopen week in goed overleg ontbonden werd. Sindsdien wordt de naam van Elia in verband gebracht met ADO, maar van een rentree in de Hofstad is op dit moment geen sprake.

Brood werd donderdag door de regionale omroep gevraagd naar de geruchten rond Elia. "Aanvallend kan er op dit moment niks", licht Brood de situatie van de noodlijdende club toe. "Ik kan je vertellen dat ik per dag zes zaakwaarnemers op mijn voicemail heb en heel veel spelers. Ik weet ook dat die namen rondzingen. Spelers komen er zelfs mee, want het zijn vrienden van elkaar. Maar daar begin ik niet aan. Wij willen heel gericht zijn. Als wij mensen op stage of proef nemen moet het wel een bepaald doel hebben, aangezien wij niet alle middelen hebben."

Met 'die namen' doelt Brood onder meer op Elia en Randy Wolters. Laatstgenoemde tekende in oktober een contract voor één seizoen bij het Griekse Xanthi FC en is zodoende eveneens clubloos. "Ik lees ook de verhalen over Elia, maar daar kan ik nu niets over zeggen", vervolgt Brood. "Dat is nog niet aan de orde." De 34-jarige Elia had bij FC Utrecht nog een doorlopend contract tot de zomer van 2022, maar de Domstedelingen maakten vrijdag via de officiële kanalen wereldkundig dat beide partijen in onderling overleg hebben besloten uit elkaar te gaan.

Het is niet voor het eerst dat de naam van Elia wordt gelinkt aan ADO. Vorig jaar gebeurde hetzelfde, maar bleek Utrecht betere papieren te hebben. Ook valt zijn naam geregeld bij FC Twente, waar hij in het verleden onder contract stond. Elia droeg tussen 2004 en 2007 het shirt van ADO Den Haag, waar hij tegen FC Groningen zijn debuut in het profvoetbal maakte. Degradatie naar de eerste divisie en enkele conflicten met Lex Schoenmaker leidden er echter toe dat de buitenspeler ADO in de zomer van 2007 verliet voor FC Twente.