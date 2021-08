Feyenoord lijkt plannen met Diemers in de ijskast te moeten zetten

Donderdag, 12 augustus 2021 om 15:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:39

De kans is klein dat Feyenoord nog deze zomer verlost raakt van Mark Diemers. De middenvelder kampt met een knieblessure en moet een transfer noodgedwongen uit zijn hoofd zetten, weet Feyenoord Transfermarkt. Diemers leek op weg naar de uitgang, daar hij van trainer Arne Slot te horen kreeg dat er geen prominente rol voor hem is weggelegd komend seizoen. In de winter wordt alsnog naar een passende oplossing gekeken, zo klinkt het.

Een vertrek van Diemers was voor beide partijen interessant geweest, aangezien Feyenoord het geld van een transfer goed kon gebruiken in de zoektocht naar een nieuwe spits. Ook zou de clubleiding van de Rotterdammers zich het nodige geld besparen aan salaris. Voetbal International wist anderhalve week geleden te melden dat technisch directeur Frank Arnesen dan ook niet voor een zomerse transfer zou gaan liggen. Door die plannen kan door de blessure echter een streep.

Diemers, die in oktober 28 jaar wordt, maakte een jaar geleden de overstap van Fortuna Sittard naar Feyenoord, ook al hadden de Limburgers in een eerder stadium een akkoord met FC Groningen. Diemers wilde echter per se een transfer naar Feyenoord maken en zo geschiedde. Afgelopen seizoen kwam hij tot 38 duels in alle competities. De middenvelder verscheen in 23 van zijn 30 Eredivisie-optredens aan het startsignaal, speelde twee duels in de TOTO KNVB Beker en stond in elk van de zes Europa League-duels in de basis. Hij was goed voor drie treffers en vier assists.

Feyenoord betaalde Fortuna een transfersom van ongeveer een miljoen euro voor Diemers en zal een zo groot mogelijk deel van deze investering willen terugverdienen. Volgens Feyenoord Transfermarkt was er interesse uit meerdere landen. Hajduk Split, AEK Athene, Panathinaikos en het Hongaarse Fehérvár hadden beide partijen graag van elkaar verlost. Ook werd de naam van Diemers in verband gebracht met sc Heerenveen, waar hij een ruildeal zou moeten vormen met Joey Veerman.