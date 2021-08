PSG wil doorpakken na komst van Messi: ‘We zijn al maanden in gesprek’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 15:03 • Daniel Cabot Kerkdijk

Paris Saint-Germain wil het Parc des Princes uitbreiden en al helemaal na de komst van Lionel Messi. De gemeente Parijs steunt de plannen van de topclub voor een modernisering van het stadion, dat voor het laatst veranderingen onderging in 1972. “Elke grote club heeft tegenwoordig een stadion met een capaciteit van 80.000 toeschouwers”, benadrukt voorzitter Nasser Al-Khelaifi donderdag in gesprek met Franse media.

“Ik houd van het Parc des Princes, maar voor onze fans en voor de toekomst van de club moet de capaciteit van het stadion worden vergroot.” Dagblad Le Parisien deed navraag bij de gemeente, die bevestigde dat beide partijen in gesprek zijn. “We zijn al maanden in gesprek met de club. We bestuderen diverse mogelijkheden. Vanwege de aantrekkingskracht en bekendheid van Paris Saint-Germain verdienen de toeschouwers een stadion dat meer uitnodigt en meer plek heeft.”

Het Parc des Princes kan iets meer dan 48.500 toeschouwers herbergen. Er liggen plannen om het stadion uit te breiden naar 55.000 of 60.000 zitplaatsen en mogelijk zullen de plannen sneller worden uitgevoerd nu Messi zich voor minimaal twee jaar aan de Franse club heeft verbonden. “De komst van Messi is fantastisch nieuws, niet alleen voor Parijs, maar voor het Franse voetbal en de sport in het algemeen”, zo benadrukt Emmanuel Grégoire, een van de adviseurs van burgemeester Anne Hidalgo.

Qua stadioncapaciteit is PSG pas op een vijfde plaats terug te vinden. Het Stade de France, de thuishaven van het nationale elftal van Frankrijk, staat met dik 81.000 toeschouwers op een eerste plaats. Ook in de onderkomens van Lille OSC (Stade Pierre-Mauroy, ruim 50.000), Olympique Lyon (Parc Olympique Lyonnais, ruim 59.000) en Olympique Marseille (Stade Vélodrome, ruim 67.000) kunnen meer supporters naar hun favoriete club kijken.