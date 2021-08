Lionel Messi krijgt deel van PSG-salaris in cryptomunten uitgekeerd

Donderdag, 12 augustus 2021 om 13:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:36

Lionel Messi wordt na zijn overgang naar Paris Saint-Germain deels betaald in cryptomunten. De Franse club liet weten dat de zogeheten ‘fan tokens’ deel uitmaken van het ‘welkomstpakket’ van de 34-jarige aanvaller annex Argentijns international en beschikbaar waren gesteld door socios.com, de aanbieder van de cryptomunten van de club. Er is maar een beperkt aantal van zulke aan clubs verbonden digitale munten beschikbaar.

PSG maakte niet bekend hoe groot het bedrag aan cryptomunten is, maar meldde wel dat Messi er een ‘groot aantal’ heeft gekregen. De volledige financiële overeenkomst is niet bekendgemaakt. De verwachting is dat met de komst van Messi de prijs van de PSG-token in de toch al populaire cryptomarkt snel stijgt, en daarmee de inkomsten van de vedette, die voor 35 miljoen euro netto per jaar op de loonlijst van PSG staat.

PSG meldde dat er veel zijn verhandeld na de eerste berichten dat Messi naar de club zou komen. De PSG-token steeg in vijf dagen tijd met 130 procent in waarde en er werd in aanloop naar zijn komst voor ruim 1,2 miljard dollar in verhandeld tussen kopers en verkopers. De eerste fantoken van les Parisiens gaat nu voor iets meer dan 33 euro per stuk van de hand op cryptoplatforms en de gezamenlijke waarde van alle PSG-tokens op de beurs is momenteel 43,8 miljoen euro.

Eigenaren van ‘fan tokens’ hebben een stem in kleine beslissingen over hun club. Naast PSG hebben ook onder meer Barcelona, AC Milan en Manchester City deze cryptovaluta uitgebracht. De 1,3 miljoen ‘Barca fan tokens’ waren begin dit jaar in enkele uren uitverkocht. Volgens clubs wordt op die manier de betrokkenheid van de fans wereldwijd vergroot. De bezitters komen bijvoorbeeld in aanmerking voor speciale promotieacties en hebben ook stemrecht, tot nu toe vooral over kleine zaken binnen een club.