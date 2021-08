Rensch over bewondering ploeggenoot: ‘Durfde niet op hem af te stappen’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 13:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:41

Devyne Rensch keek huizenhoog op tegen Daley Blind in aanloop naar zijn overgang naar de A-selectie van Ajax, zo heeft hij verteld in gesprek met Ajax Life. De routinier deed in de ogen van de pas achttienjarige Rensch nagenoeg alles goed, wat maakte dat hij het spannend vond om in de beginfase op zijn ploeggenoot af te stappen. Inmiddels zijn alle zenuwen verdwenen en hoopt hij ook komend seizoen zijn plek te veroveren in het elftal van trainer Erik ten Hag.

Rensch kende zijn doorbraak bij de A-selectie na een blessure bij Noussair Mazraoui, maar de aanloop daar naartoe ging voor de jonge verdediger niet vanzelf. "Ik keek het meest op tegen Daley Blind", vertelt Rensch in een uitgebreid interview met Ajax Life. "Bij alles wat hij deed, ging ik kijken hoe hij het deed. Dat doe ik nog steeds, want hij is gewoon een heel goede speler. We praten ook veel met elkaar. In het begin vond ik het lastig op hem af te stappen, maar ik merkte al snel dat hij open stond voor mijn vragen."

Rensch doorliep in 2016 een stageperiode bij PSV, maar werd in Eindhoven niet aangenomen. Een week later ontving hij een brief van Ajax dat hij ook daar zijn kunsten mocht vertonen. In Amsterdam waren ze wel overtuigd van zijn kunnen. "Dat is een bepalend moment geweest", vervolgt Rensch. "Los van het feit dat ik meer gevoel bij Ajax had, zou ik bij PSV in een pleeggezin moeten. Ik weet niet of ik dat zou hebben gewild. Misschien was ik dan alsnog naar Ajax gegaan na een tijdje. Maar zoals het nu is gegaan, heeft het perfect uitgepakt."

Ten Hag deed afgelopen seizoen in de Eredivisie achttien keer een beroep op Rensch, waarvan twaalf keer als basisspeler. Ook maakte hij zijn debuut in de Europa League. Desondanks heeft hij er geen moeite mee om met beide benen op de grond te blijven staan. "Ik merk dat er steeds meer mensen zijn die contact met je willen omdat je speler van Ajax bent", vertelt hij "Dat hoort er een beetje bij, denk ik. Hoe ik daarmee omga? Ik moet blijven doen wat mijn hart zegt, dan komt het wel goed."