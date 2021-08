Lionel Messi slaat hartverwarmend aanbod Sergio Ramos af

Donderdag, 12 augustus 2021 om 12:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:57

Nu de transfer van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain een feit is, kan voor de Argentijnse superster ook de zoektocht naar een nieuwe woning beginnen. Messi werd deze week gepresenteerd door de Franse topclub en verblijft voorlopig in het luxueuze Parijse hotel Royal Monceau in afwachting van een nieuw onderkomen. Als het aan Sergio Ramos had gelegen was dat niet gebeurd, daar de Spanjaard zijn woning beschikbaar heeft gesteld voor Messi en zijn gezin, weet El Pais.

Bij PSG lijken ze er alles aan te willen doen om Messi zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Ramos, die eerder deze zomer de overstap maakte naar de Franse hoofdstad, ging daarin zelfs een stapje verder en bood Messi aan om zolang bij hem in te trekken. "Als je liever met je gezin in een huis bent dan in een hotel, kun je bij ons verblijven", zei Ramos tegen Messi. De voormalig captain van Real Madrid wil daarmee zijn steentje bijdragen om Messi een warm ontvangst te geven.

Messi besloot echter niet op het aanbod in te gaan en blijft voorlopig in het Royal Monceau hotel in afwachting van een permanente oplossing. Het aanbod van Ramos is opvallend, daar beide clublegendes het in het verleden regelmatig met elkaar aan de stok hadden tijdens wedstrijden tussen Barcelona en Real Madrid. In 2017 beging Messi een stevige overtreding op Ramos in het duel om de Super Cup, terwijl Ramos in maart 2019 een elleboogstoot uitdeelde in het Santiago Bernabéu. Bovendien werd Ramos in zijn tijd bij Real twee keer van het veld gestuurd door toedoen van Messi.

Tijdens het moment in 2017 schreeuwde Messi 'La concha de tu madre' richting Ramos, wat vrij vertaal kan worden als 'Je moeders kut'. De keren dat Ramos met rood van het veld werd gestuurd was in 2010 (tijdens de klinkende 5-0 zege van Barcelona op Real) en 2017. Desondanks lijken de twee de strijdbijl te willen begraven en met PSG op jacht te gaan naar de eerste Champions League-titel in de geschiedenis van de club. "Ik speel graag met de beste spelers en Messi is een van de beste ter wereld", zie Ramos onlangs tegen TNT Sports.