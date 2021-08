PSV en Inter bereiken akkoord over transfer Denzel Dumfries

Donderdag, 12 augustus 2021 om 11:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:36

PSV en Inter zijn het eens geworden over de transfer van Denzel Dumfries, meldt Fabrizio Romano donderdagochtend. Beide clubs zijn al een tijdje in onderhandeling met elkaar over de transfer van de vleugelverdediger, maar tot op heden lagen vraag en aanbod te ver uit elkaar. De transferexpert meldt dat er een mondeling akkoord is tussen de clubs en ook Dumfries is akkoord. De Italiaanse club plant de komende dagen een medische keuring in om de deal af te ronden.

Dumfries genoot een langere vakantie na het EK en kreeg aanvankelijk samen met Donyell Malen de ruimte om een transfer te maken. De spits verkaste reeds naar Borussia Dortmund, maar rond Dumfries bleef het opvallend genoeg lang rustig. Inter gold al weken als de belangrijkste gegadigde en er werd recent gemeld dat wanneer Romelu Lukaku voor 115 miljoen euro de overstap naar Chelsea zou maken, Dumfries bovenaan het verlanglijstje zou komen te staan. De transfer van Lukaku lijkt een dezer dagen beklonken te worden en dus is er ook groen licht voor de komst van Dumfries, zo klinkt het in Italië.

Denzel Dumfries is set to join Inter from PSV Eindhoven, verbal agreement reached between clubs and here-we-go! ?????? #Inter Personal terms agreed too. Inter are planning for medical in the next few days in order to complete the move. Everton are out of the race. #EFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021

Ook het Everton van Marcel Brands was geïnteresseerd, maar kon geen spelers kopen. Inter meldde zich volgens Italiaanse bronnen met twaalf miljoen euro bij PSV, maar dat bod werd door de Eindhovenaren naar de prullenbak verwezen. PSV verlangde volgens het Eindhovens Dagblad een bedrag van vijftien tot twintig miljoen euro. In Eindhoven is men niet van plan mee te werken aan een verhuur met een optie tot koop. Hoeveel Inter uiteindelijk overmaakt voor Dumfries is vooralsnog niet bekend.

PSV zat gedurende de onderhandelingen behoorlijk in de maag met de situatie rond Dumfries. Het Eindhovens Dagblad schreef eerder op de dag nog dat PSV in een situatie terecht was gekomen waarin moest worden nagedacht of Dumfries moet worden ingeschreven voor de laatste voorronde van de Champions League tegen Benfica. Eerder plande de club al een gesprek in met de Oranje-international om de situatie te bespreken. Dumfries trainde na terugkomst van zijn vakantie apart van de groep.