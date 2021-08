Klopp wijdt in aanloop naar duel met Norwich speciaal uit over Van Dijk

Donderdag, 12 augustus 2021 om 11:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:42

De kans is groot dat Virgil van Dijk zaterdag bij de selectie van Liverpool zit voor de openingswedstrijd van het seizoen tegen Norwich City, zo heeft Jürgen Klopp donderdag te kennen gegeven. De centrumverdediger, die bijna tien maanden heeft moeten revalideren van een zware knieblessure, heeft een goede indruk achtergelaten tijdens zijn laatste optredens in de voorbereiding. Verwacht wordt dat ook Joe Gomez, die eveneens te kampen had met een zware knieblessure, deel uitmaakt van de selectie.

Van Dijk stond afgelopen zondag in de basis in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Athletic Club en deed ruim zeventig minuten mee, alvorens hij door Klopp naar de kant werd gehaald voor Rhys Williams. Gomez deed op zijn beurt een uur mee tegen Osasuna. Klopp denkt dat beide verdedigers kans maken om aan de aftrap te verschijnen tegen Norwich, maar benadrukt dat er nog geen definitieve beslissing is genomen. "Het lijkt er sterk op", vertelt de Duitser op de website van de club. "Maar we weten hoe het met dit soort situaties gaat. We moeten niet te gehaast zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Liverpool trapt het seizoen zaterdagavond om 18.30 uur af met de uitwedstrijd tegen Norwich. "We moeten nog een beslissing nemen over wie er zal starten", gaat Klopp verder. "Maar als ik denk dat ze negentig minuten kunnen spelen, zijn ze ook fit genoeg om te starten. Als ik denk dat we ze vroegtijdig moeten wisselen, heeft dat geen zin, want centrale verdedigers zijn geen spelers die je graag wisselt tijdens een wedstrijd. We zullen zien. Ze zien er allebei heel goed uit. Er komt een intens seizoen aan, dus we zullen iedereen nodig hebben."

Liverpool kent een redelijk stabiele voorbereiding en ging alleen ten onder tegen Hertha BSC (4-3). Klopp is tevreden over de manier waarop zijn selectie zich gepresenteerd heeft. "De afgelopen wedstrijden heb ik een goed signaal ontvangen. Ik weet hoe we willen spelen, de spelers weten welk niveau daarvoor nodig is. Als ze daar deel van uit willen maken weten ze wat er gevraagd wordt." De beslissingen over Van Dijk en Gomez staan daar overigens los van, benadrukt Klopp. "Dat zijn keuzes voor één wedstrijd, niet voor een heel seizoen. Dus dat is geen hoofdpijndossier, eerlijk gezegd."