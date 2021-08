‘Benfica meldt zich na blessure van Vertonghen bij Barça richting duel met PSV’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 10:43 • Chris Meijer

Benfica kan voorlopig niet beschikken over Jan Vertonghen. Récord meldt dat de 34-jarige Belgische centrumverdediger een spierblessure heeft opgelopen en minimaal drie weken uit de roulatie is, waardoor hij het tweeluik met PSV in de laatste voorronde van de Champions League aan zich voorbij moet laten gaan. De Portugese krant schrijft eveneens dat Benfica door de blessure van Vertonghen de belangstelling voor Samuel Umtiti gaat concretiseren.

Het is geen geheim dat Barcelona Umtiti graag wil lozen. De 27-jarige centrumverdediger werd in de zomer van 2016 voor 25 miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon, maar voornamelijk door blessureleed is er nooit echt sprake geweest van een gelukkig huwelijk. In zijn eerste twee seizoenen kwam Umtiti nog redelijk vaak aan spelen toe, maar sinds hij in de zomer van 2018 zijn contract tot medio 2023 verlengde en onder het mes moest vanwege een knieblessure speelde hij slechts 49 officiële wedstrijden.

Ondanks dat Umtiti geen vaste waarde is, strijkt hij wel een van de hoogste salarissen binnen de selectie op en dat maakt hem tot een mikpunt voor de fans, die hem uitfloten tijdens de wedstrijd om de Trofeo Joan Gamper tegen Juventus van afgelopen weekeinde. De centrumverdediger heeft zich in de afgelopen tijd - waarin Barcelona door de coronapandemie in financiële moeilijkheden kwam - ook niet al te welwillend opgesteld om salaris in te leveren. Benfica lijkt Barcelona en Umtiti van elkaar te willen verlossen en dat heeft alles te maken met de blessure van Vertonghen.

Trainer Jorge Jesus wil ondanks de blessure van Vertonghen in een 3-4-3-formatie blijven spelen en is daarom met spoed op zoek naar een linksbenige centrumverdediger. Benfica wil de belangstelling voor Umtiti in de komende dagen intensiveren, al lijkt het onwaarschijnlijk dat hij inzetbaar is tegen PSV als de transfer heel snel wordt afgerond. Vertonghen viel afgelopen dinsdag in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Spartak Moskou in de rust uit, naar later bleek met een klein scheurtje in zijn dijbeen. De centrumverdediger keert vermoedelijk na de interlandbreak in september pas terug bij Benfica. Hij mist daardoor naast het tweeluik met PSV ook de competitiewedstrijden tegen Arouca, Gil Vicente en Tondela en de WK-kwalificatieduels met België volgende maand.