NAC gaat pijnlijk in de fout met Van Hooijdonk en loopt flink bedrag mis

Donderdag, 12 augustus 2021 om 10:35 • Mart Oude Nijeweeme

De transfer van Sydney van Hooijdonk naar het Italiaanse Bologna krijgt voor NAC Breda mogelijk een heel vervelend staartje. De club uit Brabant had rekening gehouden met een opleidingsvergoeding, maar bood de aanvaller geen nieuw contract aan en kan zodoende fluiten naar een slordige vier ton, meldt BN DeStem. Het bedrag is aanzienlijk, daar het gelijk staat aan zo'n twintig procent van het spelersbudget.

Bovengenoemde regionale krant zegt zich te beroepen op de regelementen van de wereldvoetbalbond FIFA. Daarin staat dat een opleidingsvergoeding vervalt zodra een speler geen voorstel voor een nieuw contract heeft ontvangen van de club. Algemeen directeur Mattijs Manders ontkent tegenover BN DeStem dat de club heeft verzuimd om Van Hooijdonk een nieuw contract aan te bieden. "We hebben destijds een voorstel gedaan, maar daar zijn we helaas niet uitgekomen", aldus Manders.

Het artikel gaat verder onder de video Sydney van Hooijdonk: 'Peter Hyballa is knettergek eigenlijk!' Meer videos

De woorden van Manders werden in juni tegengesproken door Van Hooijdonk, die zei dat er nooit een voorstel is geweest van de club. De spits tekende begin juli voor vier jaar bij Bologna omdat hij met NAC niet tot een akkoord kwam over een nieuwe verbintenis. De club uit de Serie A nam hem derhalve transfervrij over. “Het seizoen was voorbij en je bent transfervrij, dan komt er natuurlijk best wat op je af. Blijf je in Nederland? Ga je naar de Eredivisie? En toen kwam Bologna op een gegeven moment”, zei Van Hooijdonk tegen ESPN.

De administratieve blunder heeft grote gevolgen voor NAC, daar de club een bedrag van 375.000 euro misloopt. Dat staat gelijk aan twintig procent van het spelersbudget. "Wij gaan er niet vanuit dat we het geld niet krijgen van Bologna", benadrukt Manders. Van Hooijdonk, afgelopen seizoen goed voor vijftien doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie, kwam in de voorbereiding met zijn nieuwe club onder meer in actie tegen Borussia Dortmund en Liverpool en staat maandag in de strijd om de Coppa Italia tegenover Ternana tijdens de eerste officiële wedstrijd van het seizoen.