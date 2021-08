Tai Abed zet handtekening onder driejarige verbintenis bij PSV

Donderdag, 12 augustus 2021 om 09:40

Tai Abed is erin geslaagd om een contract af te dwingen bij PSV, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De zeventienjarige aanvallende middenvelder werkte eerder deze zomer een stageperiode af in Eindhoven en liet op de training bij Jong PSV klaarblijkelijk een goede indruk achter. Abed gaat bij PSV zijn handtekening zetten onder een driejarige verbintenis.

Abed is momenteel al in Nederland en de overgang naar PSV moet komende week worden afgerond, zo bevestigt zijn zakelijk begeleider aan het Eindhovens Dagblad. De jonge aanvallende middenvelder is afkomstig van Hapoel Tel Aviv, waar hij reeds zijn debuut maakte in de hoofdmacht. Het lijkt erop dat hij bij PSV gaat aansluiten in het beloftenteam, dat onder leiding van trainer Ruud van Nistelrooij uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

Met Dante Sealy (overgenomen van FC Dallas) en Konstantinos Evripidou (overgenomen van AEK Larnaca) werden er deze zomer al twee buitenlandse spelers vastgelegd die aansluiten in de jeugdopleiding van PSV. Sealy lijkt in ieder geval zijn wedstrijden te gaan spelen in Jong PSV, dat het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie afgelopen vrijdag begon met een 1-1 gelijkspel tegen FC Dordrecht.