‘Paris Saint-Germain wil ook Cristiano Ronaldo binnenhalen’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 09:25 • Chris Meijer

Cristiano Ronaldo moet over een jaar de opvolger van Kylian Mbappé worden bij Paris Saint-Germain, zo weet AS te melden. Men gaat er in Parijs langzaam maar zeker van uit dat de 22-jarige aanvaller zijn tot medio 2022 lopende contract niet gaat verlengen om vervolgens zijn transfervrije status te gebruiken voor een overstap naar Real Madrid. Ronaldo kan vervolgens eveneens gratis worden opgepikt, want zijn contract bij Juventus loopt over een jaar af.

PSG is geenszins van plan om Mbappé deze zomer te verkopen, ondanks dat er over een jaar een transfervrij vertrek dreigt. “Ik denk dat iedereen weet hoe de toekomst van Kylian er uitziet. Hij is erg competitief en een echte winnaar. Kylian heeft publiekelijk gezegd dat hij een competitief team wil en beter dan dit kunnen we het niet doen. Hij heeft nu geen reden om ergens anders heen te gaan”, sprak voorzitter Nasser Al-Khelaïfi woensdag tijdens de presentatie van Lionel Messi als speler van PSG. Toch weten onder meer AS en L’Ëquipe het zeker: Mbappé gaat zijn contract in Parijs niet verlengen.

In de afgelopen maanden hebben les Parisiens meerdere pogingen ondernomen om het tot medio 2022 lopende contract van Mbappé te verlengen. Zonder succes, en AS schrijft dat de Franse aanvaller een duidelijk pad voor ogen heeft. Hij wil de overstap naar Real Madrid maken en als PSG niet bereid is om deze zomer te onderhandelen, kan hij vanaf 1 januari gaan praten over een transfervrije overstap. De Franse topclub hoopt tegelijkertijd dat Mbappé nog van gedachten kan worden veranderd, maar bereidt zich eveneens voor op het realistische scenario dat dit niet gaat lukken.

Al-Khelaïfi weet al wie de opvolger van Mbappé moet worden: Ronaldo. Er wordt in Parijs gedroomd van een aanval die bestaat uit Neymar, Ronaldo en Messi. Zaakwaarnemer Jorge Mendes is hiervan op de hoogte en volgens AS is het de bedoeling dat de 36-jarige Portugese aanvaller nog twee jaar bij PSG zal spelen, voordat hij zijn carrière besluit in Qatar of de Verenigde Staten. Zoals het er nu naar uitziet, gaat Juventus het over een jaar aflopende contract van Ronaldo niet verlengen. Ronaldo drukt zwaar op de begroting op Turijn en er werd gespeculeerd over een vertrek op korte termijn, maar geen enkele club kan hem deze zomer bekostigen.