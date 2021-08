Thomas Tuchel reageert op blessure van Hakim Ziyech: ‘Dan is het serieus’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 07:19 • Chris Meijer • Laatste update: 07:58

Thomas Tuchel maakt zich zorgen over de blessure die Hakim Ziyech woensdagavond opliep tijdens de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Villarreal, die door Chelsea na een 1-1 gelijkspel dankzij het nemen van strafschoppen gewonnen werd. De Duitse manager spreekt tegenover BT Sport van een ‘serieuze blessure’. Ziyech moest zich op slag van rust laten wisselen met een schouderblessure, nadat hij Chelsea in de eerste helft nog op voorsprong had gebracht.

Het ging voor Ziyech mis in de 39ste minuut bij een kopduel met Juan Foyth, waarbij de voormalig Ajacied zijn arm of schouder ongelukkig leek te verdraaien. Na een behandeling door de medische staf bleek dat Ziyech niet verder kon. De aanwezige brancard was niet nodig, want de offensieve middenvelder kon zelfstandig lopend van het veld. Wel hield hij daarbij zijn rechterarm gebogen tegen zijn lichaam. Ook had hij een van pijn vertrokken gezicht. “Als je een speler er in de eerste helft uit moet halen, is het serieus. Heel erg ongelukkig, want hij was de meest beslissende speler in de laatste wedstrijd”, geeft Tuchel te kennen.

Einde wedstrijd voor doelpuntenmaker Hakim Ziyech. De Marokkaan maakt een onnatuurlijke beweging met zijn arm en kan niet verder. #chevil pic.twitter.com/T9nAQEGs8E — VTBL ? (@vtbl) August 11, 2021

De Engelse pers komt tot dezelfde conclusie. “Hij hield zijn uitstekende vorm uit de voorbereiding en tekende voor de openingstreffer. Ziyech had ook nog een assist moeten hebben, maar de afwerking van Zouma was te wild. Hij speelde uitstekend in de eerste helft. Dat hij eraf moest met een schouderblessure is brute pech”, schrijft Football London, dat Ziyech beoordeelt met een 8. De London Evening Standard geeft Ziyech een punt lager: een 7. “De beste speler op het veld tot hij geblesseerd raakte. Hij schoot Chelsea op voorsprong en creëerde gouden kansen voor Alonso en Zouma."

The Sun geeft Ziyech een 8 voor de totaal 43 minuten die hij speelde, alvorens Christian Pulisic als zijn vervanger binnen de lijnen werd gebracht. “Hij kan niet stoppen met scoren in de voorbereiding. Het was enorm jammer dat hij in de eerste helft het veld moest verlaten.” Rio Ferdinand was als analist van BT Sport ook zeer te spreken over het optreden van Ziyech, maar sprak zijn teleurstelling uit over de opgelopen blessure. "Veel blessures ontstaan op vreemde momenten, als je het niet verwacht'. Dit is heel teleurstellend voor hem, dit moet namelijk een belangrijk seizoen voor Ziyech worden. Kai Havertz en Timo Werner hadden het lastig in hun eerste Chelsea-seizoen, maar dat gold ook voor Ziyech. Hij reikte niet tot zulke hoogtes als bij Ajax en leek dat dit seizoen wel te gaan doen."

“Ziyech beleefde een lastig eerste seizoen bij Chelsea en werd al gelinkt aan een vertrek. Je kunt echter niet ontkennen dat hij kwaliteiten heeft en als hij bij Chelsea de speler wordt die hij bij Ajax was, zullen ze lachen. Er is veel concurrentie in de aanval van Chelsea, dus spelers moeten kansen pakken. In dat opzicht is de goal van Ziyech het beste waarop hij kon hopen”, constateert de Daily Mirror. Ook de Daily Mail is positief over zijn eerste helft. “Ziyech kent een excellente voorbereiding en drukte ook zijn stempel op deze wedstrijd.”