Afgewezen bod van Inter zorgt voor dilemma bij PSV met Denzel Dumfries

Donderdag, 12 augustus 2021 om 07:00 • Laatste update: 07:11

PSV krijgt de komende weken te maken met een dilemma rond Denzel Dumfries. In navolging van de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio maakt ook het Eindhovens Dagblad melding van een afgewezen bod van Internazionale op de 25-jarige vleugelverdediger, al wordt vanuit Eindhoven niet bevestigd dat de hoogte daarvan twaalf miljoen euro bedraagt. De krant schrijft nu dat PSV in een situatie komt waarin moet worden nagedacht of Dumfries moet worden ingeschreven voor de laatste voorronde van de Champions League tegen Benfica.

Dumfries genoot een langere vakantie na het EK en kreeg aanvankelijk samen met Donyell Malen de ruimte om een transfer te maken. De spits verkaste reeds naar Borussia Dortmund, maar rond Dumfries is er nog niet al teveel beweging. Inter geldt al weken als de belangrijkste gegadigde en er werd recent gemeld dat wanneer Romelu Lukaku voor 115 miljoen euro de overstap naar Chelsea zou maken, Dumfries bovenaan het verlanglijstje zou komen te staan.

Everton is eveneens geïnteresseerd, maar kan vooralsnog geen spelers kopen. Inter meldde zich volgens Italiaanse bronnen met twaalf miljoen euro bij PSV, maar dat bod werd door de Eindhovenaren naar de prullenbak verwezen. PSV verlangt volgens het Eindhovens Dagblad een bedrag van vijftien tot twintig miljoen euro. Bovendien is men in Eindhoven niet van plan mee te werken aan een verhuur met een optie tot koop. Zodoende is een transfer van Dumfries naar Italië ‘geen uitgemaakte zaak’.

Dumfries keerde onlangs al terug op De Herdgang, maar traint daar voorlopig voor zichzelf en maakte geen deel uit van de de de wedstrijdselectie voor de Champions League-duels met FC Midtjylland omdat hij de ‘huidige hiërarchie en groepsdynamiek niet wilde verstoren’. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat er nu een situatie ontstaat waarin men er bij PSV over moet nadenken of Dumfries ingeschreven moet worden voor de laatste voorronde van de Champions League. Daarin is Benfica de tegenstander: komende woensdag eerst uit, een week later in Eindhoven.