Insigne op ramkoers met Napoli: gevoelige overstap binnen Italië lonkt

Woensdag, 11 augustus 2021 om 23:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:58

Internazionale bekijkt de mogelijkheden om Lorenzo Insigne weg te kapen bij Napoli, zo meldt Gianluca Di Marzio. De dertigjarige aanvoerder van i Partenopei, die nog één jaar vastligt, is ontevreden over het salarisvoorstel dat zijn club hem heeft gedaan en zinspeelt op een vertrek. Er is al contact geweest tussen Inter en de entourage van Insigne, zo klinkt het.

Insigne geldt al jaren als de sterspeler van Napoli en wil daarvoor graag beloond worden met een verbeterd jaarsalaris. De linkerspits, die deze zomer met Italië het EK won, zet volgens La Gazzetta dello Sport in op een salaris van 6 miljoen euro, terwijl Napoli niet verder wil gaan dan 3,5 miljoen euro. Omdat geen van beide partijen lijkt te willen bewegen in de onderhandelingen, ligt een vertrek voor de hand.

Aurelio De Laurentiis, de markante voorzitter van Napoli, houdt daar inmiddels ook rekening mee en is naar verluidt voor 25 miljoen euro bereid om mee te werken aan een transfer. De komende uren hoopt Internazionale duidelijkheid te krijgen of de komst van Insigne kans van slagen heeft. De buitenspeler is een kind van Napoli en brak in 2010 door in het eerste elftal. Sindsdien speelde Insigne 397 keer voor Napoli, waarin hij 109 keer scoorde en 85 assists gaf. Sinds twee jaar draagt hij de aanvoerdersband.