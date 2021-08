Keeperswissel pakt goed uit: Chelsea wint Super Cup na strafschoppen

Woensdag, 11 augustus 2021 om 23:48 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:05

Chelsea heeft woensdagavond voor de tweede keer in de clubgeschiedenis beslag gelegd op de Europese Super Cup. The Blues namen het op Windsor Park in Belfast op tegen Villarreal, dat na strafschoppen verslagen werd. Het scorebord gaf na afloop van de verlenging een 1-1 stand aan, waarna de winnaar van de Champions League de penalty’s, mede dankzij een late keeperswissel, beter nam: 6-5. Het duel werd voor Hakim Ziyech ontsierd in de 39ste minuut, toen hij zijn schouder ongelukkig leek te verdraaien in een kopduel met Juan Foyth. Hij moest zich noodgedwongen laten vervangen door Christian Pulisic. Twaalf minuten voor zijn wissel zorgde de Marokkaans international nog voor de openingstreffer.

Manager Thomas Tuchel had een basisplek ingeruimd voor Ziyech, die samen met Timo Werner het en Havertz het aanvalstrio vormde. De oefenmeester kon nog niet beschikken over volledig fitte spelersgroep, daar een aantal namen zich vanwege deelname aan het EK 2020 pas later meldde op de club. Onder meer Ben Chilwell, Mason Mount, Jorginho en Andreas Christensen startten vanaf de bank. Bij Villarreal debuteerde Boulaye Dia, die het gat van de naar Granada vertrokken Carlos Bacca opvulde.

Vanaf het eerste fluitsignaal was het Chelsea dat de aanval zocht. In de zesde speelminuut kreeg Werner al een goede mogelijkheid om met het hoofd de score te openen, maar doelman Sergio Asenjo bracht op katachtige wijze redding op de inzet. In de 22ste speelminuut kwam Ziyech voor het eerst in de buurt van het vijandige doel. Werner stoomde op aan de linkerkant van het veld en had een voorzet moeten bezorgen bij de volkomen vrijgelaten Ziyech, maar de Duitser zag de vrijstaande man niet en liep de bal over de achterlijn.

??-?? ???????? ?????????? ????????????! Chelsea was al veel in de aanval en maakt het nu af. Ziyech mag na een goede loopactie de bal binnen werken. #chevil pic.twitter.com/tfz2Q6X4fq — VTBL ? (@vtbl) August 11, 2021

De voormalig Ajacied was wel aan zet toen de 27ste minuut aanbrak. Havertz kwam op vanaf de linkerkant en had een fraaie steekpass in huis op Ziyech, die de bal ineens, al dan niet bewust, achter Asenjo werkte: 1-0. Kort na de openingstreffer deelde Villarreal via Dia een speldenprikje uit, maar doelman Édouard Mendy was goed bij de les en bracht redding. Tien minuten voor rust liet Ziyech zich wederom tot tweemaal toe zien. Eerst had hij een harde en lage voorzet in huis op Marcos Alonso, die zijn daaropvolgende poging echter door Asenjo uit de linkerbenedenhoek gedoken zag worden. Een minuut later verzuimde Kurt Zouma uit een vrije trap van de hangende rechtsbuiten binnen te tikken.

In de 39ste minuut sloeg het noodlot toe voor Ziyech bij een kopduel met Foyth, waarbij het slachtoffer zijn arm of schouder ongelukkig leek te verdraaien. Na een behandeling door de medische staf bleek dat Ziyech niet verder kon. De aanwezige brancard was niet nodig, want de offensieve middenvelder kon zelfstandig lopend van het veld. Wel hield hij daarbij zijn rechterarm gebogen tegen zijn lichaam. Ook had hij een van pijn vertrokken gezicht. “Maar het is in ieder geval goed mis, want hij gaat er niet zomaar uit”, concludeerde Wesley Sneijder in de rust.

Einde wedstrijd voor doelpuntenmaker Hakim Ziyech. De Marokkaan maakt een onnatuurlijke beweging met zijn arm en kan niet verder. #chevil pic.twitter.com/T9nAQEGs8E — VTBL ? (@vtbl) August 11, 2021

In het eerste bedrijf kwam Villarreal eigenlijk weinig in het schouwspel voor, totdat de laatste minuut aanbrak. Alberto Moreno kreeg de bal dicht bij het vijandige doel voor zijn voeten, maar raakte met zijn uithaal de lat. Kort na de hervatting stond het houtwerk wederom een treffer voor de Spanjaarden in de weg. Doelman ging met een glijpartij de fout in en Gerard Moreno hoopte te profiteren; met zijn poging raakte hij echter de paal.

Een kwartier voor tijd vond het plotseling aanvalslustige Villarreal de verdiende gelijkmaker. Dia had een afgemeten pass in huis op Moreno, die het leer van binnen het zestienmetergebied tegen de touwen werkte: 1-1. Even daarvoor deed Pervis Estupiñán een tevergeefse doelpoging. In het restant van de wedstrijd gingen beide teams nog op zoek naar de winnende treffer. Voor het einde van de reguliere speeltijd werd die echter niet meer gevonden. In honderdste minuut kreeg Pulisic de grootste kans van het eerste deel van de verlenging. Na een voorzet belandde de bal via Havertz voor de voeten van de Amerikaan, die van dichtbij met buitenkant rechts uithaalde maar rakelings naast schoot.

In de tweede helft van de extra tijd had Mount de 2-1 op zijn schoen. Pulisic bereikte de Engelsman na een geslaagde dribbel in de as van het veld, waarna een hard schot volgde. Asenjo reageerde echter alert en verwerkte de inzet van Mount tot een hoekschop. Toen Tuchel zag dat het duel ging uitdraaien op strafschoppen, mocht doelman Kepa Arrizabalaga zich warmlopen om vervolgens Mendy te vervangen. Uiteindelijk trok Chelsea aan het langste eind in de strafschoppenreeks: zes om vijf benutte penalty's. De misser van Kai Havertz werd onschadelijk gemaakt door het falen van Aissa Mandi en Raúl Albiol namens de Spanjaarden. De lastminutewissel van Tuchel pakte uitstekend uit: Kepa pakte beide strafschoppen.