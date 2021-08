PSV wijst eerste bod op Denzel Dumfries van de hand

Woensdag, 11 augustus 2021 om 23:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:21

Internazionale heeft zich officieel bij PSV gemeld voor Denzel Dumfries, zo melden Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio. De Eindhovenaren hebben het eerste bod uit Italië ter waarde van twaalf miljoen euro van tafel geveegd en verlangen een hoger bedrag, zo klinkt het. Dumfries moet in Milaan de opvolger worden van Achraf Hakimi.

Inter informeerde eerder deze zomer bij Arsenal naar Héctor Bellerín, maar gaat nu voor Dumfries als opvolger van Hakimi. De 22-jarige Marokkaan werd voor minimaal zestig miljoen euro verkocht aan Paris Saint-Germain, maar Inter kan door de grote financiële problemen slechts een klein deel van de transfersom herinvesteren. Nu ook Romelu Lukaku verkocht gaat worden, is er financieel wat meer mogelijk bij i Nerazzurri. Lukaku verkast voor een recordsom van 115 miljoen euro naar Chelsea.

Romano meldt niets over de vraagprijs van PSV voor Dumfries, maar Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad spreekt al langere tijd van een bedrag tussen de vijftien en twintig miljoen euro. Di Marzio heeft het over een vraagprijs van veertien miljoen euro. Ook Everton heeft belangstelling voor de 25-jarige rechtervleugelverdediger, maar heeft zich volgens Romano niet gemeld in Eindhoven. Technisch directeur Marcel Brands moet bij the Toffees eerst verkopen, voordat hij zich kan mengen in de strijd om Dumfries.

Dumfries wil dolgraag de stap naar een grote competitie maken en wacht de ontwikkelingen rustig af. De rechtsback traint deze voorbereiding in overleg met trainer Roger Schmidt apart van de A-selectie van PSV. Dumfries kwam drie jaar geleden voor 5,5 miljoen euro over van sc Heerenveen en heeft 124 wedstrijden voor PSV op zijn naam staan. Daarin produceerde hij zestien goals en twintig assists.