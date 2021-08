Het recordsalaris en tekengeld van Lionel Messi bij PSG

Woensdag, 11 augustus 2021 om 23:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:22

Lionel Messi heeft bij Paris Saint-Germain getekend voor een netto jaarsalaris van liefst 41 miljoen euro, zo verzekeren RMC Sport en Le Parisien. De 34-jarige Argentijn strijkt daarnaast een bedrag van 40 miljoen euro op aan tekenpremie. Messi heeft voor minstens twee jaar getekend en is dus verzekerd van een bedrag van 122 miljoen euro. In zijn contract zit een optie voor een derde jaar.

Daarmee krijgt Messi het salaris dat overeenstemt met zijn sterrenstatus. Franse media spraken eerder van een netto salaris van 35 miljoen euro per jaar, maar volgens RMC en Le Parisien ligt het bedrag dus 6 miljoen euro hoger. Messi wordt daarmee de best betaalde speler van Paris Saint-Germain en overstijgt de sterspelers Neymar en Kylian Mbappé. Het is ook een record voor de Franse competitie, waar nog nooit een dergelijk salaris werd betaald.

Messi gaat er daarmee op papier iets op achteruit. Zijn salaris bij Barcelona werd geschat op 50 miljoen euro netto per jaar, zonder bonussen meegerekend. Daarbij moet wel aangetekend worden dat Barça het afgelopen jaar meerdere keren bij zijn spelers aanklopte om fors salaris in te leveren, waaraan ook Messi gehoor gaf. Het salaris dat de aanvaller de laatste twaalf maanden uitgekeerd kreeg lag dan ook een stuk lager.