‘Barcelona boekt progressie in race tegen de klok met Memphis Depay’

Woensdag, 11 augustus 2021 om 22:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:37

Barcelona heeft er vertrouwen in zondag met Memphis Depay aan LaLiga te kunnen beginnen tegen Real Sociedad. De Catalanen hebben de 27-jarige aanwinst nog altijd niet mogen inschrijven voor de Spaanse competitie, maar hebben volgens Sport wel progressie geboekt in het proces. Daarvoor is tot vrijdagavond 23.59 uur de tijd.

Het probleem zit voor Barcelona in het salarislimiet dat gesteld wordt door LaLiga. De club geeft meer geld uit aan lonen dan toegestaan en mag daarom voorlopig zijn nieuwe spelers niet inschrijven. Barça onderhandelt met LaLiga om de criteria te versoepelen en heeft volgens Sport een mogelijke uitweg gevonden voor Depay. Barça beroept zich daarbij op de contractstructuur van de Oranje-international, die voornamelijk betaald wordt in bonussen, meer dan in basissalaris.

Ronald Koeman is op de hoogte van de situatie en rekent zondag in het Camp Nou op Depay, zo klinkt het. Dat geldt óók voor Emerson Royal, die deze zomer werd teruggekocht van Real Betis. Barcelona bevestigt tegenover Spaanse media dat Emerson volgens de regels van LaLiga niet geldt als 'nieuwe aanwinst' en daarom al ingeschreven is. De rechtervleugelverdediger strijdt met Sergiño Dest en Sergi Roberto om een basisplaats.

Barcelona zal Eric García en Sergio Agüero niet voor zaterdag, wanneer de insluittermijn voor de openingswedstrijd sluit, inschrijven, maar het tweetal zou sowieso niet in actie kunnen komen. García is na zijn deelname op de Olympische Spelen met Spanje nog op vakantie, terwijl Agüero door een kuitblessure tot november aan de kant staat.