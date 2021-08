Wesley Sneijder is geschrokken van Hakim Ziyech: ‘Er is iets goed mis’

Woensdag, 11 augustus 2021 om 22:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:34

Wesley Sneijder is geschrokken door de blessure van Hakim Ziyech. De analist laat in de rust van het duel tussen Chelsea en Villarreal (1-0) weten dat vermoedt dat er ‘iets goed mis is’ met de schouder of arm van Ziyech. De aanvallende middenvelder ging naar de grond in de 39ste minuut, toen hij zijn schouder ongelukkig leek te verdraaien na een kopduel met Juan Foyth.

“Volgens mij blijft zijn arm hangen achter Juan Foyth”, reageert Sneijder. “Of het nou een schouder uit de kom is of een sleutelbeenblessure, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval goed mis, want hij gaat er niet zomaar uit. Je ziet ook meteen dat zijn arm hangt. Ik vind het echt heel jammer voor hem. Het is een ongelukkig moment.”

Einde wedstrijd voor doelpuntenmaker Hakim Ziyech. De Marokkaan maakt een onnatuurlijke beweging met zijn arm en kan niet verder. #chevil pic.twitter.com/T9nAQEGs8E — VTBL ? (@vtbl) August 11, 2021

“Het is gewoon heel erg zonde”, vervolgt Sneijder. “Hij was zo belangrijk in de voorbereiding van Chelsea. Je ziet het nu ook weer. Hij raakt hem weliswaar niet helemaal goed, maar hij was wel weer daar op het juiste moment. Dit is echt zeer spijtig”, aldus de analist, die vervolgens ook de openingstreffer van de Marokkaans international onder de loep neemt.

Hakim Ziyeeeeeech! ?? De Marokkaan zet Chelsea halverwege het eerste bedrijf op een 1-0 voorsprong ????#ZiggoSport #CHEVIL pic.twitter.com/0Xf5cTutIS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 11, 2021

“Of het een ‘bewussie’ is? Nee joh, volgens mij raakt hem helemaal verkeerd, want hij raakt hem een beetje te hoog. Maar dat maakt niet uit: hij zat erin. Tot aan dit moment hebben we hem eigenlijk niet gezien, maar daarna werd het zijn wedstrijd”, aldus Sneijder. Jan Boskamp haakt in: “Daarna begon hij pas echt te voetballen. Eerst waren zijn ballen een beetje lang onderweg. Maar toen hij die goal had gemaakt, begon hij ze plotseling overal neer te leggen.”