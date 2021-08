Ziyech gaat na doelpunt in Super Cup met veel pijn van het veld

Woensdag, 11 augustus 2021 om 21:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:07

Hakim Ziyech is woensdagavond uitgevallen in de wedstrijd om de Europese Super Cup. De 28-jarige aanvallende middenvelder van Chelsea begon uitstekend door het openingsdoelpunt te maken tegen Villarreal, maar liep op slag van rust een schouder- of sleutelbeenblessure op. Ziyech werd minutenlang behandeld en uiteindelijk vervangen door Christian Pulisic. Na rust keerde hij terug op de bank met een mitella om de rechterarm.

Het ging voor Ziyech mis in de 39ste minuut bij een kopduel met Juan Foyth, waarbij de voormalig Ajacied zijn arm of schouder ongelukkig leek te verdraaien. Na een behandeling door de medische staf bleek dat Ziyech niet verder kon. De aanwezige brancard was niet nodig, want de offensieve middenvelder kon zelfstandig lopend van het veld. Wel hield hij daarbij zijn rechterarm gebogen tegen zijn lichaam. Ook had hij een van pijn vertrokken gezicht.

Einde wedstrijd voor doelpuntenmaker Hakim Ziyech. De Marokkaan maakt een onnatuurlijke beweging met zijn arm en kan niet verder. #chevil pic.twitter.com/T9nAQEGs8E — VTBL ? (@vtbl) August 11, 2021

Een gigantische domper voor Ziyech, die juist zo goed aan de wedstrijd was begonnen. In de 27ste minuut zag de aanvallende middenvelder een loopactie vanaf de rechterflank naar het strafschopgebied beloond worden door Kai Havertz, die hem met een lage voorzet vanaf links bediende. Ziyech raakte de bal niet optimaal, maar zijn intikker was voldoende om Sergio Asenjo te passeren: 1-0.