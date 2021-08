Rafael van der Vaart reageert op plotseling vertrek van Peter Hyballa

Woensdag, 11 augustus 2021 om 21:15 • Jeroen van Poppel

Rafael van der Vaart is nog geen dag in dienst als assistent-trainer annex ambassadeur bij Esbjerg fB, of Peter Hyballa is al opgestapt als trainer van de Deense club. Van der Vaart reageert teleurgesteld op het aftreden van Hyballa, maar ziet zijn rol daardoor niet veel veranderen. "Ik heb een vrije rol. Ik voel me weer een nummer tien", aldus de 109-voudig Oranje-international tegenover het Algemeen Dagblad.

Van der Vaart was gevraagd 'om de rust en het plezier' terug te brengen bij Esbjerg, waar Hyballa toen al zwaar onder vuur lag. De Duitse trainer kreeg in een open brief van liefst 21 van zijn spelers een motie van wantrouwen. Hyballa bleef aanvankelijk aan, maar maakte woensdag bekend alsnog te vertrekken. "Dat vind ik heel jammer", benadrukt Van der Vaart. "Ik hoop dat hij snel een nieuwe club vindt."

"Hij werd natuurlijk zwart gemaakt. Soms heb je dat het niet klikt. Dat was hier ook het geval. Zijn aanpak werkte niet bij deze spelersgroep", beseft Van der Vaart, die graag had samengewerkt met Hyballa. "Ik vind zijn passie en kijk op voetbal geweldig. Ik denk ook dat onze combinatie perfect was geweest. We hebben het twee weken geprobeerd. Maar als je in zijn ogen keek, zag je dat hij zijn ding niet kon doen. Hij moet het van zijn passie hebben. 21 spelers die zo’n brief sturen. Het is echt een ding geweest in Denemarken. Dat was het hem ook niet waard. En dat snap ik."

Esbjerg heeft met Roland Vrabec al een nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Van der Vaart wordt dan ook niet direct doorgeschoven. "Ik ken mezelf en ik overschat mezelf zeker niet. Ik ben hier om tussen de trainer en spelers in te staan en dat wat er bij voetbal komt kijken, over te brengen. De groep is jong. Ik ken nog een paar spelers uit mijn tijd hier als speler. Zij waren toen zeventien. De weg van Esbjerg is lang. Dit is een grote club, met veel sponsoren, die uitkomt op het tweede niveau. Daar komt druk bij kijken."

De rol van Van der Vaart bij de Deense club, die in de eerste drie wedstrijden van het seizoen slechts één punt pakte, verandert niet. "Ik ga op het veld staan en daar kijken of dit wat voor mij is. Ik ben heel leergierig. Ik kan denk ik goed met mensen overweg, maar als trainer is dat toch anders. Dat wil ik ondervinden. Als assistent ga ik ook proberen de sfeer terug te brengen. Ik zie dit als een unieke kans, ook omdat ik dit kan combineren met mijn werk als analist. Als de kinderen naar school zijn, ga ik op het veld staan."