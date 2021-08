Lisandro Martínez geeft Lionel Messi speciale behandeling bij Argentinië

Voor Lisandro Martínez kan de zomer niet meer stuk. De 23-jarige verdediger van Ajax mocht met Argentinië naar de Copa América en slaagde er ook nog in om het toernooi te winnen. Tegenover Voetbal International vertelt Martínez onder meer over zijn ervaringen met Lionel Messi, voor wie het winnen van de Copa zijn eerste grote landenprijs was.

"Met Argentinië de Copa América winnen, ook nog eens in Brazilië, en dan ook nog eens door Brazilië in de finale te verslaan, dat wordt gezien als een heldendaad", legt Martínez, die zelf overigens maar één wedstrijd speelde op het toernooi, met een glimlach uit. "Het toernooi, de euforie en het ontvangst in eigen land hebben veel indruk op me gemaakt. Alle Argentijnen waren trots. We hadden het voor elkaar gekregen, zo mooi."

Wat het extra bijzonder maakte, was dat het de eerste grote internationale prijs voor Messi was. "Niet alleen van de buitenwereld, maar ook bij ons zelf was dat gevoel direct aanwezig", zegt Martínez. "Het besef drong bij ons door. Lionel Messi heeft zoveel finales gespeeld en met Barcelona gewonnen. Alleen die prijs met Argentinië was er nog niet. Nu wel, en dat maakte veel los. Messi betekent zoveel voor Argentinië. Op alle vlakken. En nu met een prijs is dat nog iets groter geworden. Wij wisten ook wat dit voor hem betekende en dat merkte je goed na de finale tegen Brazilië. Iedereen was blij voor Argentinië en iedereen was blij voor Messi."

Op de training vocht Martínez de nodige duels uit met de kersverse aanwinst van Paris Saint-Germain. "Dat was zeker mooi, maar op de trainingen deed ik het altijd rustig aan tegen hem", aldus de Ajacied, die juist bekendstaat om zijn felheid en duelkracht. "Haha, normaal gesproken is dat inderdaad niet echt een eigenschap van mij, om het rustig aan te doen", lacht Martínez. "Als ik op het veld sta, gaat er een knop om. En wil ik alles geven wat ik in me heb. Maar tegenover Lionel Messi is dat anders. Natuurlijk gaf ik alles, maar in de duels was ik rustig."

Martínez heeft genoten van zijn avontuur op de Copa América. "Het was een geweldige ervaring. Ik heb natuurlijk slechts één wedstrijd gespeeld (tegen Bolivia, red.), maar ook elke training was een mooie ervaring. We waren echt een homogene groep en behaalden, ook op trainingen, een hoog niveau. We waren wekenlang op pad met elkaar en er ontstond echt een hechte band. De sfeer was geweldig, maar we waren ook bereid om hard te werken met elkaar. We hebben van wedstrijd naar wedstrijd geleefd, waarbij de omstandigheden natuurlijk apart waren. Alleen in de finale was er een beetje publiek bij aanwezig, verder speelden we in lege stadions. Toch voelden we continu de steun van de mensen in ons land, ook doordat ons basiskamp gewoon in Argentinië was."