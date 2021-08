Johan Derksen: ‘Aangifte doen heeft geen enkele zin’

Woensdag, 11 augustus 2021 om 20:31 • Mart van Mourik

Johan Derksen is geschokt door de bedreigingen die Steven Berghuis heeft gekregen. Woensdag werd bekend dat de aanvaller van Ajax aangifte heeft gedaan na vele ernstige bedreigingen aan zijn gezin en hemzelf na zijn pikante transfer. Derksen, die zelf onlangs ook slachtoffer is geweest van bedreigingen, geeft in Hart van Nederland te kennen sprakeloos te zijn. Toch heeft aangifte doen geen zin, vreest de analyticus.

“Het is mensonterend”, laat Derksen weten in een reactie. “Ik heb er geen woorden voor. Het is weerzinwekkend. Allerlei zolderkamerhelden gooien de meest smerige dingen online. Maar aangifte doen heeft geen enkele zin. Het is volkomen hopeloos. Ze moeten een paar mannetjes inhuren om Berghuis te beschermen. Het is te gek voor woorden dat een heel gezin thuis met angst en beven moet leven”, aldus Derksen, die sinds eind juli zelf beveiligd wordt naar aanleiding van, naar eigen zeggen, ‘een bedreiginkje’.

Ook demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus werd door Hart van Nederland om een reactie gevraagd naar aanleiding van het nieuws rond Berghuis. “Het is onacceptabel dat Berghuis en zijn gezin bedreigd worden. Online intimidatie en bedreigingen moeten keihard worden aangepakt, dat staat hoog op mijn agenda. De politie zal nu onderzoek doen, dat moeten we afwachten”, zo gaf Grapperhaus te kennen.

De Telegraaf heeft de aangiftebrief die het management van de Berghuis naar de politie heeft gestuurd in zijn bezit. De Oranje-international stelt dat hij tientallen schokkende dreigementen heeft ontvangen van personen die hem zijn transfer naar Ajax zeer kwalijk nemen. Een deel van de bedreigers heeft het specifiek over 19 december. Dat is niet alleen de dag dat de aanvaller jarig is, maar ook de dag dat de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip op het programma staat. Volgens het dagblad gaat het om liefst ‘negentien A4’tjes met bedreigingen’.