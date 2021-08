Real Madrid laat Kubo voor vierde keer elders vlieguren maken

Woensdag, 11 augustus 2021 om 19:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:39

Takefusa Kubo maakt het seizoen af bij Real Mallorca, zo bevestigt Real Madrid. De twintigjarige Japanner wordt een jaar uitgeleend aan de promovendus, waar hij in het seizoen 2019/20 ook al speelde. De Koninklijke zal hopen dat Kubo op Mallorca meer indruk weet te maken dan het afgelopen seizoen, toen hij bij twee verschillende Spaanse clubs speelde. Kubo heeft in Madrid een contract tot medio 2024.

Real Madrid plukte Kubo twee jaar geleden als achttienjarig talent weg bij FC Tokyo. De rechteraanvaller werd toen direct uitgeleend aan Real Mallorca en veroverde op het eiland meteen een basisplaats. Ondanks de inspanningen van Kubo, die in 35 competitieduels voor Real Mallorca in actie kwam, degradeerde de club uit LaLiga. Afgelopen seizoen promoveerde de club direct weer, waardoor Kubo ook deze jaargang in LaLiga actief zal zijn met Mallorca.

Kubo was onlangs met Japan actief op de Olympische Spelen, waar de halve finale tegen Spanje verloren ging (0-1). Ook de strijd om het brons tegen Mexico (3-1) wisten de Japanners niet te winnen, waardoor Kubo zonder medaille terugkeert in Spanje. De buitenspeler, die nog geen officiële minuut voor Real Madrid speelde, kwam afgelopen seizoen eerst uit voor Villarreal, maar kwam daar weinig aan spelen toe. In januari nam Getafe de huurperiode over, waar Kubo vervolgens achttien officiële wedstrijden speelde. Daarin was hij goed voor een doelpunt en een assist.