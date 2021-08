Tuchel beloont prestaties Hakim Ziyech met basisplek in Europese Super Cup

Woensdag, 11 augustus 2021 om 19:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:16

De opstelling van Chelsea voor het duel met Villarreal om de Europese Super Cup is bekend. Manager Thomas Tuchel heeft een basisplek ingeruimd voor Hakim Ziyech, die in het voorseizoen een uitstekende indruk achterliet. Tammy Abraham, in afwachting van het afronden van de transfer naar AS Roma, zit wel bij de wedstrijdselectie maar begint vanaf de bank. Ook Mason Mount, die onlangs pas is aangesloten bij de groep, begint als wissel. Er wordt om 21.00 uur afgetrapt op Windsor Park in Belfast.

Onder de lat kiest Tuchel zoals gebruikelijk voor Édouard Mendy, die een driemansverdediging voor zich heeft staan. Trevoh Chalobah maakt zijn officiële debuut en staat centraal achterin, waar hij wordt vergezeld door Antonio Rüdiger (links) en Kurt Zouma (rechts). Verder geeft Marcos Alonso invulling aan de linksbackpositie, terwijl Callum Hudson-Odoi de rechterflank zal bestrijken. Het tweemansblok op het middenveld wordt gevormd door Mateo Kovacic en N’Golo Kanté.

In de voorhoede zal Kai Haverts hangend vanaf links spelen, en in de spits heeft Tuchel een plek ingeruimd voor Timo Werner. Abraham is onderweg naar Roma en start vanaf de bank, terwijl de transfer van Lukaku niet op tijd is afgerond om op hem beroep te kunnen doen. Ziyech start voorin vanaf de rechterkant. De Marokkaans international liet zich in de voorbereiding meermaals gelden en viel met name op in het oefenduel met Tottenham Hotspur (2-2), waarin hij tweemaal doel trof.

De statistische voortekenen zijn voor voor Villarreal weinig hoopgevend. De winnaars van de Champions League stapten namelijk in zeven van de laatste acht Europese Super Cups als winnaar van het veld. De laatste keer dat de winnaar van de Europa League aan het langste eind trok was in 2018, toen Atlético Madrid afrekende met Real Madrid: 4-2. Verder is het voor de Londenaren de vijfde keer dat er gestreden wordt om de hoofdprijs, die slechts één keer veroverd werd (1998). El Submarino Amarillo strijdt voor het eerst om de trofee.

Trainer Unai Emery laat zijn ploeg aantreden in een 4-3-3-formatie. De opstelling verschilt op drie plaatsen ten opzichte van de gewonnen Europa League-finale. Sergio Asenjo krijgt de onder de lat de voorkeur boven Gerónimo Rulli. Op het middenveld worden de honneurs van de geblesseerde Dani Parejo waargenomen door Alberto Moreno, die in de voorbereiding driemaal scoorde in zes wedstrijden. In de spitspositie staat nu Gerard Moreno in plaats van de naar Granada vertrokken Carlos Bacca, terwijl kersverse aanwinst Boulaye Dia (voormalig Stade de Reims) de linksbuiten van dienst is.



Opstelling Chelsea: Mendy; Zouma, Chalobah, Rüdiger; Hudson-Odoi, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Werner, Havertz.

Opstelling Villarreal: Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoué, Moreno; Pino, Gerard Moreno, Dia.