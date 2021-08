‘Barcelona bereikt akkoord met houder van indrukwekkend Turks record’

Woensdag, 11 augustus 2021 om 18:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:47

Barcelona staat op het punt om Emre Demir binnen te halen, zo meldt het Turkse TRT Spor. De Spaanse topclub heeft een principeakkoord bereikt met de zeventienjarige middenvelder van Kayserispor, die in Turkije te boek staat als een groot talent. Barcelona moet er nog wel uitkomen met Kayserispor en heeft een eerste bod van twee miljoen euro gedaan.

De Turkse Emre Demir is geen familie van Yusuf Demir, het achttienjarige Oostenrijkse talent met Turkse roots dat deze zomer de overstap maakte van Rapid Wien naar Barcelona. Eerstgenoemde heeft het record in handen van jongste doelpuntenmaker ooit in de Süper Lig. Emre Demir was pas 15 jaar en 299 dagen oud toen hij in 2019 scoorde tegen Gençlerbirligi. In totaal staat de aanvallende middenvelder nu al op een indrukwekkend aantal van 31 officiële duels voor Kayserispor, waarin hij 3 keer scoorde en 1 assist gaf. In tien van die wedstrijden begon Demir in de basis.

Demir kan kan pas op 15 januari, op zijn achttiende verjaardag, de overstap naar Barcelona maken. Het is ook mogelijk dat Barça ervoor kiest om de middenvelder het seizoen af te laten maken in Turkije. In het Camp Nou ligt een vijfjarig contract klaar voor Demir, die op twaalfjarige leeftijd ook al eens op stage was bij Barcelona.