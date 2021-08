Van Gaal haalt bekendmaking eerste voorselectie twee dagen naar voren

Louis van Gaal maakt twee dagen eerder dan gepland zijn eerste voorselectie bekend. De kersverse bondscoach van het Nederlands elftal zou zondag zijn eerste keurkorps bekendmaken, maar heeft dat moment verplaatst naar vrijdagmiddag. Van Gaal houdt om 13.00 uur een persconferentie, waarin hij aangeeft welke spelers mogen strijden voor een definitieve plek in de selectie voor de komende WK-kwalificatieduels.

Oranje speelt begin september een drietal kwalificatiewedstrijden, tegen achtereenvolgens Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turkije (7 september). Het worden de eerste wedstrijden voor Van Gaal sinds zijn rentree als bondscoach. Van Gaal nam deze maand het stokje over van Frank de Boer na een teleurstellend verlopen Europees kampioenschap. Het wordt voor de zeventigjarige Van Gaal zijn derde termijn als bondscoach.

Van Gaal heeft twee weken de tijd om de spelers te beoordelen, daar de definitieve selectie op vrijdag 27 augustus bekend wordt gemaakt. Waarom besloten is om de voorselectie twee dagen naar voren te halen is niet bekend. Aanstaande vrijdag begint het nieuwe Eredivisieseizoen. Oranje staat momenteel tweede in de poule achter Turkije. Alleen de groepshoofden plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee krijgen een herkansing via de play-offs.