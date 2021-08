Malacia over Ajax-geruchten: ‘Ze gaan mij niet een kant opduwen, zeker niet’

Woensdag, 11 augustus 2021 om 17:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:17

Tyrell Malacia is op dit moment niet bezig met een transfer naar Ajax, zo bleek uit de persconferentie in aanloop naar het duel om de Conference League tegen FC Luzern. De verdediger van Feyenoord werd de afgelopen dagen gelinkt aan een overgang naar Amsterdam, maar moet van een vertrek uit Rotterdam niks weten. De linkervleugelverdediger kreeg het nieuws overigens te horen via zijn moeder, die de berichten doorstuurde.

Erik ten Hag erkende afgelopen vrijdag gecharmeerd te zijn van Malacia. De trainer van Ajax werd tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal gevraagd naar de linksback van Feyenoord, die hij een 'goede speler' noemde. "Mijn moeder en mijn oma houden er wel van om de berichten in de media te lezen", reageert de verdediger van Feyenoord. "Zelf ben ik daar niet zo van, maar ik krijg het via hun wel mee. Ik ben daar nu helemaal niet mee bezig. Ik zit nu bij Feyenoord en heb niet voor niets bijgetekend. Ik wil er een mooi seizoen van maken en ik heb er alle vertrouwen in dat we een goed resultaat gaan neerzetten."

Volgens Ten Hag is een tweede transfer van Feyenoord naar Ajax, na de overstap van Steven Berghuis, echter niet aan de orde. Ook Malacia ziet een dergelijke overgang voorlopig niet gebeuren. De linkspoot laat zich door niemand een transfer aanpraten. "Mijn moeder laat alles altijd aan mij over", vertelt de lichtvoetige Feyenoorder. "Natuurlijk geeft ze wel een soort van advies, maar ze gaan me niet een kant opduwen. Mijn vrienden ook niet. Iedereen staat altijd achter mijn keuzes en mijn keuze is dat ik op dit moment bij Feyenoord blijf."

Malacia kan niet onderdrukken dat zijn goede spel en de daarbij behorende complimenten hem goed doen. "Die complimenten zijn mooi, maar het is nog niet genoeg", aldus Malacia. "Er zijn genoeg dingen die nog beter kunnen. Ik wil nog belangrijker zijn voor het team. Daar werk ik aan, ik merk ook dat het steeds beter gaat. Ik heb een korte voorbereiding gehad, maar voel me lekker en fit nu. Het WK komt eraan, ik zou dat natuurlijk graag meemaken. Maar daarvoor moet ik bij Feyenoord presteren. En dan zien we wel waar het schip strandt. Ik moet elke week een topniveau halen."