Aursnes won bij oude bekenden informatie in over Slot en Feyenoord

Woensdag, 11 augustus 2021 om 16:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:27

Fredrik Aursnes heeft niets aan het toeval overgelaten in aanloop naar zijn transfer naar Feyenoord. De middenvelder, die dinsdag door de Rotterdammers werd gepresenteerd, richtte zich de afgelopen weken tot een aantal landgenoten om informatie in te winnen over trainer Arne Slot en Feyenoord. Aursnes zocht contact met Jonas Svensson en Fredrik Midtsjö, die enkele lovende woorden spraken over de oefenmeester van Feyenoord.

Svensson en Midtsjö werkten allebei samen met Slot toen hij nog bij AZ werkzaam was als trainer. Ook won Aursnes informatie in bij de eerder van Molde overgekomen Marcus Pedersen. "Ze gaven aan dat ze Arne Slot een hele goede trainer vinden en dat de manier van voetballen onder hem heel fijn is", vertelde Aursnes woensdagmiddag tijdens de officiële presentatie. "Ik kijk er naar uit om bij Feyenoord te voetballen en ga mijn best doen om hier te slagen. Spelen in zo’n mooie entourage als bij Feyenoord lijkt me in elk geval geweldig."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aursnes maakte tot op heden alleen kennis met de selectie van Feyenoord. Woensdagmiddag staat hij voor het eerst op het veld met zijn nieuwe ploeggenoten. "De scouting en ik hebben hem heel goed bekeken", vertelde Slot tijdens de persconferentie in aanloop naar de return in de Conference League tegen FC Luzern. "Het is een speler die heel makkelijk beweegt en veel loopt. Hij is heel comfortabel aan de bal en heeft een echte versnelling aan de bal. Een hele goede toevoeging aan de selectie, omdat hij van achter de bal kan spelen op het middenveld. Ik vond dat we dat nog nodig hadden binnen deze selectie."

De middenvelder is donderdagavond tegen de Zwitsers nog niet inzetbaar, daar hij dit seizoen al namens Molde in actie kwam in de Conference League. "Komend weekend is hij fit om te spelen", blikt Slot alvast vooruit. "We moeten zien of hij gaat spelen. We hebben vijf goede middenvelders tot onze beschikking en dat is heel normaal voor elke Eredivisieclub, laat staan voor een topclub. Ik hoor Erik ten Hag altijd zeggen dat je een brede kleedkamer nodig hebt en meer dan elf basisspelers. Daar heeft hij helemaal gelijk in." Als het aan Aursnes ligt, maakt hij komend weekend tegen Willem II zijn debuut namens Feyenoord. "Als de trainer het wil, ben ik meteen inzetbaar voor Feyenoord. Ik ben er klaar voor."