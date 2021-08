Slot reageert tijdens persconferentie op aangifte Steven Berghuis

Woensdag, 11 augustus 2021 om 15:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:15

Arne Slot heeft woensdagmiddag tijdens de persconferentie stilgestaan bij de bedreigingen aan het adres van Steven Berghuis. De naar Ajax vertrokken aanvaller heeft aangifte gedaan tegen enkele fans van Feyenoord, nadat zij ernstige bedreigingen aan zijn gezin en hemzelf hadden geuit vanwege zijn pikante transfer, zo meldde De Telegraaf. Slot, die de pers te woord stond in aanloop naar de return in de Conference League tegen FC Luzern, zegt er niet raar van op te kijken dat dergelijke bedreigingen plaatsvinden in de tijd waarin we leven.

"Dat hij bedreigd wordt schrik ik niet van", reageert Slot op de vraag hoe hij tegen de situatie rond Berghuis aankijkt. "Want dat is al voldoende in de media geweest. Ik schrik er wel van op het moment dat ik dat lees. Maar in de huidige tijd waarin we leven is het vervelend genoeg dat je zoiets aan de voorkant kunt verwachten. Zonder het ook maar om de een of andere manier goed te willen praten, want ik vind het verschrikkelijk om te moeten horen. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn gezin. Dat keur ik ten alle tijden af."

Als NOS-verslaggever Arman Avsaroglu vervolgens vraagt of Feyenoord er als club iets tegen kan beginnen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen, springt Slot in de bres voor de fans. "Ik vind het vervelend om 'jullie supporters' te moeten horen, omdat je dan iedereen over één kam scheert. Er zullen een aantal mensen zijn die het bedenken om dit te doen, maar ik weet dat iedereen binnen Feyenoord daar afstand van neemt en het ontzettend jammer vindt dat het gebeurt."

Berghuis stelt dat hij tientallen schokkende dreigementen heeft ontvangen van personen die hem zijn transfer naar Ajax zeer kwalijk nemen. Een deel van de bedreigers heeft het specifiek over 19 december. Dat is niet alleen de dag dat de aanvaller jarig is, maar ook de dag dat de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip op het programma staat. Volgens Slot heeft het nog geen zin om zo ver vooruit te kijken. "Als trainer, en helaas kan ik daar over meepraten, moet je niet teveel in de toekomst kijken en het van week tot week kijken. Ik ben daar totaal niet mee bezig", aldus de Feyenoord-trainer.