‘Ik vraag Ronaldo om hierheen te komen, hij antwoordt dan met: ‘Hahaha’’

Woensdag, 11 augustus 2021 om 15:24 • Chris Meijer

José Fonte probeert Cristiano Ronaldo iedere dag over te halen om de overstap naar Lille OSC te maken. De 37-jarige Portugese centrumverdediger wordt door de komst van Lionel Messi naar de Ligue 1 door talkSPORT naar zijn landgenoot gevraagd. Fonte vertelt echter met een knipoog dat hij voorlopig nog weinig hoopgevende berichten terugkrijgt van de 36-jarige aanvaller van Juventus.

“Het is geweldig dat een speler als Lionel Messi naar de Franse competitie komt, dat geeft me een goed gevoel. Het zal voor ons alleen maar moeilijker worden, maar het biedt tegelijkertijd een uitdaging”, geeft Fonte te kennen. De voormalig verdediger van onder meer Sporting Portugal, Benfica, Crystal Palace, Southampton en West Ham United draagt sinds 2018 het shirt van Lille en kroonde zich afgelopen seizoen met les Dogues tot kampioen van Frankrijk, door Paris Saint-Germain af te troeven in titelstrijd.

“Ik stuur Cristiano Ronaldo iedere dag een bericht met de vraag om naar Lille te komen. Hij antwoordt dan met: ‘Hahaha’.We gaan al onze wapens inzetten om hem deze kant op te krijgen. Ik ga een plan maken! We moeten kampioen zien te worden”, grapt Fonte. De 46-voudig international kent Ronaldo goed van de Portugese nationale ploeg, met wie ze samen in 2016 Europees kampioen werden. Fonte heeft bij Lille voorlopig nog een contract tot medio 2022.

“Het belooft voor ons komend seizoen een enorme uitdaging te worden. Maar het zou wat zijn als we tegen onze kinderen kunnen zeggen: ‘Wij hebben tegen Neymar, Kylian Mbappé en Messi gespeeld, nul doelpunten hoeven incasseren en gewonnen’. Het wordt interessant om te zien hoe competitief de Ligue 1 komend seizoen zal zijn”, besluit Fonte, die vorig seizoen bij Lille een centraal duo vormde met Sven Botman. De regerend kampioen van Frankrijk begon het seizoen afgelopen zondag met een 3-3 gelijkspel tegen FC Metz.