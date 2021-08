Veronica Brunati onthult WhatsApp van Messi in groep met oud-ploeggenoten

Woensdag, 11 augustus 2021 om 14:46 • Laatste update: 15:19

Veronica Brunati heeft op Twitter het WhatsApp-bericht onthuld dat Lionel Messi deelde met zijn voormalig ploeggenoten uit de jeugdopleiding van Barcelona. Klaarblijkelijk bestaat er een groepsgesprek met de zogenaamde ‘Class of 87’, waar naast Messi onder meer Cesc Fàbregas en Gerard Piqué deel van uitmaakten. Messi schreef naar zijn voormalig ploeggenoten dat hij tegen zijn zin in zou gaan vertrekken bij Barcelona.

De generatie spelers geboren in 1987 staat te boek als een van de beste in de geschiedenis van La Masia, zoals de jeugdopleiding van Barcelona genoemd wordt. De bekendste exponenten zijn Messi, Piqué en Fàbregas. Dani Plancheria (gestopt), Jose Hinojosa (niet gered in het profvoetbal), Marc Valiente (speelt voor Sporting Gíjon), Franck Songo'o (gestopt, speelde in Engeland, Spanje en Griekenland), Julio Jesus de Dios Moreno, Eugenio Plazuelo, Roger Giribet en Juanjo Clausi (spelen allen in de lagere regionen van het Spaanse voetbal) schopten het minder ver dan hun drie inmiddels bekende ploeggenoten.

Mirá si será culé #Messi que mantiene un grupo de whats app con sus compañeros de la Masía cat 87’ y les avisó a ellos por qué se iba de #Barça: “No me quiero ir. No se pudo hacer más, no hay dinero. El club está muy mal y no pueden renovarme”, me cuentan que les dijo. ?? — Veronica Brunati ?? (@verobrunati) August 11, 2021

Blijkbaar hebben de voormalig ploeggenoten van Barcelona wel contact gehouden in de afgelopen jaren. In het groepsgesprek met de ‘Class of 87’ van Barcelona plaatste Messi volgens Brunati een bericht waarmee hij zijn vertrek bij de Catalanen aankondigde. “Ik wil niet vertrekken”, zo schreef Messi volgens de Argentijnse journaliste, die afgelopen dagen enkele keren dicht op het vuur leek te zitten in de berichtgeving rond de overstap van de aanvaller naar Paris Saint-Germain. “We kunnen er niks meer aan doen, er is geen geld. De club is er slecht aan toe en ze kunnen mijn contract nu niet meer verlengen.”

Messi heeft de afgelopen dagen niet onder stoelen of banken gestoken dat hij eigenlijk bij Barcelona had willen blijven. “Ik heb veel gehoord, er is veel gezegd dat ik niet wilde blijven”, zei de inmiddels naar PSG vertrokken aanvaller zondag op een persconferentie in het Camp Nou. “We hebben alles gedaan wat mogelijk was. Vorig jaar wilde ik niet blijven. Maar nu wel en dat kon niet. Ik heb gedaan wat ik kon om te blijven. Ik ben triest, ik wilde niet weg. Ik heb nooit gelogen, daarom heb ik vorig jaar ook aangegeven te willen vertrekken. Nu was dat niet zo. Dat maakt het zo moeilijk.”