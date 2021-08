Barcelona staat nog voor tientallen miljoenen euro's in het krijt bij Messi

Woensdag, 11 augustus 2021 om 14:17 • Mart Oude Nijeweeme

Het vertrek van Lionel Messi bij Barcelona gaat vermoedelijk nog een financieel staartje krijgen. De Argentijnse wereldster, die dinsdag transfervrij de overstap maakte naar Paris Saint-Germain, heeft namelijk nog een flink bedrag aan loyaliteitsbonussen tegoed van de Spaanse club. Volgens El Español gaat het om een bedrag van 39 miljoen euro. In 2019 kwam Barcelona in een soortgelijke zaak met Neymar voor de rechter terecht.

Tijdens de laatste contractverlenging van Messi in 2017 verzekerde de aanvaller zich van een bedrag van 555 miljoen euro, dat zou worden uitgesmeerd over de vier contractjaren. Ook werd in dat contract een loyaliteitsbonus opgenomen, verdeeld over twee termijnen. De eerste bonus van 66 miljoen euro ontving hij vanwege 'de loyaliteit die hij gedurende zijn hele carrière had getoond'. De tweede bonus had een waarde van twaalf miljoen euro, waardoor Barcelona in totaal 78 miljoen euro verschuldigd was. Van dat bedrag is 39 miljoen euro nog niet voldaan.

De Spaanse grootmacht heeft de betaling twee keer uitgesteld. De eerste betaling werd gedaan in juni 2020, terwijl de tweede in juni van dit jaar in behandeling is genomen. De financiële situatie van de club maakte het echter onmogelijk om aan die verplichting te voldoen. Barcelona heeft tijdens de coronapandemie een overeenstemming bereikt met een groot gedeelte van de spelers om betalingen uit te stellen en over meerdere jaren uit te smeren. Messi maakte geen onderdeel uit van die groep.

Neymar, die Barcelona in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro verruilde voor Paris Saint-Germain, verloor om dezelfde reden in het verleden een rechtszaak van Barcelona. De Braziliaanse ster eiste een bedrag van 43,6 miljoen euro aan onbetaalde bonussen. Een Catalaanse rechter wees die eis echter af en bepaalde dat Neymar in plaats daarvan juist een bedrag verschuldigd was aan Barcelona. De club diende een claim in tegen Neymar en kon daarmee onder meer een schadevergoeding van 8,5 miljoen euro tegemoet zien.