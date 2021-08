Twee clubs steken er bij start van de Eredivisie ver bovenuit op transfermarkt

Donderdag, 12 augustus 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 20:17

Clubs uit de Eredivisie hebben officieel tot en met dinsdag 31 augustus de tijd om hun selecties op orde te brengen, maar het eerste belangrijke meetmoment is nu al daar met de start van de competitie. Wie hebben zich verzekerd van serieuze aanwinsten en wie moeten nog aan de bak? Voetbalzone maakt per positie een analyse van welke nieuwe spelers je op voorhand het meest mag verwachten.

Het elftal meest veelbelovende aanwinsten in de Eredivisie per woensdag 11 augustus 23.59 uur.

Voor aanvang van dit seizoen wisselden opvallend veel keepers van club in de Eredivisie. Lars Unnerstall ging van PSV naar FC Twente en Joël Drommel bewandelde de omgekeerde weg, Ajax beroofde Go Ahead Eagles én Vitesse van hun eerste doelmannen, die op hun beurt ook weer een nieuwe nummer 1 hebben gehaald. RKC Waalwijk heeft met Joel Pereira misschien wel de meest verrassende keeper in huis gehaald. De Portugees speelde ooit met Manchester United in de Premier League en is nu transfervrij binnengehengeld door de Waalwijkers. Het is echter de vraag hoe zijn niveau nu is, want afgelopen jaar kwam hij nauwelijks tot speelminuten als huurling bij Huddersfield Town.

Meer verwachten we daarom van Danny Vukovic van NEC. De promovendus lijfde de 36-jarige Australiër transfervrij in nadat hij zijn contract liet ontbinden bij Racing Genk. Hij was jarenlang eerste doelman bij de Belgen, maar keerde tijdelijk terug naar zijn vaderland voor de geboorte van zijn tweede kind. In de voorbereiding oogt hij echter weer topfit en klaar om zich te bewijzen. Hetzelfde zal ook Drommel willen doen, want hij is naar PSV overgestapt om te tonen dat hij klaar is voor een rol bij het Nederlands elftal. Zijn start in de Europese campagne is ijzersterk, dus is hij de eerste doelman van ons fictieve elftal.

Op rechtsback gaat de voorkeur nipt uit naar Marcus Pedersen van Feyenoord. Hij kwam deze zomer over van Molde FK, zoals zijn landgenoot Aslak Fonn Witry de overstap maakte van Djurgardens naar AZ. Hij moet Jonas Svensson doen vergeten bij de Alkmaarders. Eenzelfde uitdaging is er voor Phillipp Mwene bij PSV. Hij geldt als de opvolger van de nog altijd niet vertrokken Denzel Dumfries. De Eindhovenaren houden er echter geen rekening mee dat de aanvoerder van vorig seizoen blijft, dus hoeft Mwene alleen de strijd aan te gaan met Jordan Teze. Die lijkt hij te kunnen winnen en daarmee heeft hij een plekje verdiend in ons reserveteam dat onderaan het artikel staat. Ook is er nog een eervolle vermelding voor Milan van Ewijk en voor Laurent Jans. Laatstgenoemde is een 77-voudig Luxemburgs international die aan de slag gaat bij Sparta Rotterdam en Van Ewijk verruilde ADO Den Haag deze zomer voor sc Heerenveen.

André Ramalho was aanvoerder van Red Bull Salzburg voor hij de overstap maakte naar PSV.

André Ramalho, Gernot Trauner en Sam Beukema vormen de driemansdefensie van ons elftal. De twee eerstgenoemden voegen veel ervaring en kwaliteit toe aan de defensies van respectievelijk PSV en Feyenoord, terwijl Beukema zichzelf mag bewijzen bij AZ. De jongeling werd afgelopen seizoen gekroond tot grootste talent van de Keuken Kampioen Divisie. Hij heeft een vijfjarig contract mogen ondertekenen en alle voorwaarden lijken aanwezig om zich snel te ontpoppen tot de nieuwe leider van de Alkmaarse defensie. Ramalho was op zijn beurt al bekend met het systeem van PSV-trainer Roger Schmidt en heeft zijn meerwaarde nu reeds bewezen in de dit seizoen veel hechtere defensie van de Eindhovenaren. Trauner speelde pas één officieel duel bij Feyenoord en wist oud-trainer Mario Been direct te overtuigen in de Conference League: “ IJzersterk in de duels, hij schuwt de duels niet en wint nagenoeg ieder kopduel. Ik denk dat hij echt een vooruitgang voor Feyenoord is.”

Naast de drie nieuwe aanwinsten voor de topclubs zijn er nog meer centrale verdedigers bijgekomen in de Eredivisie die de nodige verwachtingen met zich meebrengen. NEC huurt Braziliaans jeugdinternational Rodrigo Guth van Atalanta en Willem II heeft met Ulrik Jenssen een 25-jarige mandekker binnengehaald die meer dan vijftig jeugdinterlands speelde voor Noorwegen. Eenmaal zat hij ook bij de nationale A-selectie, maar tot een debuut kwam het nog niet. Voor hem is de transfer van Nordsjaelland naar de Eredivisie echter een mooie stap omhoog, dus wie weet dat hij nu alsnog aan kan haken in Tilburgse dienst. Hetzelfde mag Marin Sverko hopen bij FC Groningen. De 23-jarige Kroaat speelde ooit jeugdinterlands voor Duitsland Onder-15 en is tegenwoordig een vaste waarde bij de nationale jeugdselecties van Kroatië, waar hij wordt getipt als toekomstig A-international.

Op de linksbackpositie was het FC Utrecht dat een zeer onverwacht konijn uit de hoge hoed toverde. De Domstedelingen hebben zich versterkt met niemand minder dan Arthur Zagre. De negentienjarige verdediger komt voor twee seizoenen op huurbasis over van AS Monaco. In de deal met de club uit de Ligue 1 heeft Utrecht bovendien een optie tot koop bedongen. De linksback werd opgeleid door Paris Saint-Germain, waar hij als zeventienjarige debuteerde in de hoofdmacht. Monaco nam hem na het seizoen als achttienjarige voor liefst tien miljoen euro over, maar die stap pakte slecht uit. Een verhuurbeurt aan Dijon bood ook geen soelaas, maar Utrecht heeft eerder aangetoond goed overweg te kunnen met parels uit het Franse voetbal. Hij krijgt daarom in ons elftal de voorkeur boven Ruben Roosken, die afgelopen seizoen bij TOP Oss uitgroeide tot een van de revelaties in de Keuken Kampioen Divisie en het nu een niveau hoger mag gaan proberen bij Heracles Almelo.

Op het middenveld zijn het wederom PSV en Feyenoord die hard hebben toegeslagen. De Eindhovenaren wisten Marco van Ginkel na vier huurbeurten van Chelsea nu definitief in te lijven en als captain is de eindelijk pijnvrije spelverdeler de ideale leider van dit PSV, dat met Davy Pröpper overigens nog een stevige kwaliteitsinjectie verwelkomde. Feyenoord deed dat op zijn beurt met huurling Guus Til, die in Europees verband nu al aan de lopende band scoort en als lopende ‘nummer 10’ perfect in het spelsysteem van Arne Slot past. De van Molde FK overgekomen Fredrik Aursnes zorgt bovendien voor de nodige balans op het Rotterdamse middenveld. Vitesse deed ook goede zaken met de transfervrije komst van de Zwitserse jeugdinternational Toni Domgjoni, terwijl PEC Zwolle en FC Twente met het aantrekken van Ilias Bel Hassani en Michel Vlap (huur) wat oude bekenden terug hebben gehaald naar de Eredivisie. Sparta biedt op zijn beurt een podium aan de talentvolle AZ-huurling Kenzo Goudmijn.

Guus Til scoorde al vijf keer in drie wedstrijden in de voorrondes van de Conference League.

Op rechtsbuiten is in ons elftal natuurlijk een plekje ingeruimd voor de man van de meest controversiële transfer in de Eredivisie-zomer. Steven Berghuis verliet Feyenoord voor Ajax en maakt daar een zeer gedreven indruk. Als voormalig captain van de Rotterdammers wilde hij graag een nieuwe uitdaging en om meer prijzen voetballen. Die kans krijgt hij nu in Amsterdam, waar zijn voornaamste concurrent Antony voorlopig ontbreekt door zijn deelname aan de met Brazilië gewonnen Olympische Spelen. Het vertrek van Berghuis leidde logischerwijs tot grote teleurstelling bij het Feyenoord-publiek, maar zij krijgen er met Alireza Jahanbakhsh wel een uitstekende speler voor terug. Technisch directeur Frank Arnesen pleegde een fraaie coupe door de aanvaller voor slechts één miljoen euro over te nemen van Brighton Hove & Albion. Met zijn 28 jaar heeft de Iraniër de ervaring om er direct te staan bij de Rotterdammers en in dienst van AZ heeft hij eerder natuurlijk al bewezen dat hij tot de beste spelers van de Eredivisie behoort.

Voor de spitspositie moeten we zijn bij FC Twente, Go Ahead Eagles, Vitesse en AZ. De Alkmaarders namen Vangelis Pavlidis over van Willem II, waar hij is uitgegroeid tot een absolute smaakmaker. Aan de Griek de zware taak om Myron Boadu te doen vergeten. Dat wordt een flinke dobber voor hem, maar met zijn spel past hij wel perfect in het spelletje wat trainer Pascal Jansen voor ogen heeft. Daarom krijgt hij in ons elftal nipt de voorkeur boven Manfred Ugalde van FC Twente. De pas negentienjarige Costa Ricaan staat onder contract bij Manchester City-filiaal Lommel FC en mag zich komend seizoen laten zien in de Grolsch Veste. In België liep hij vorig seizoen al 1 op 2 en de verwachtingen zijn daarom hooggespannen, zoals ze bij de Eagles ook veel verwachten van Marc Cardona. De Spanjaard speelde ooit met Barcelona in de Champions League en wordt nu door Osasuna verhuurd aan de Deventenaren. Let tot slot ook op Nikolai Baden Frederiksen van Vitesse. Hij is afkomstig uit de jeugd van Juventus en schoot vorig seizoen de Oostenrijkse Bundesliga aan flarden als huurling van WSG Tirol.

Linksvoor in ons elftal is ten slotte een plekje ingeruimd voor groeibriljant Filip Stevanovic. De pas achttienjarige Serviër werd begin dit jaar voor liefst 8,5 miljoen euro gekocht door Manchester City, dat hem nog een half jaar aan zijn oude club Partizan Belgrado verhuurde. Nu mag hij twee jaar lang ervaring opdoen in Friesland. Stevanovic krijgt in ons elftal vanwege zijn enorme potentie nipt de voorkeur boven Yann Gboho van Vitesse, die eveneens geldt als een absolute aanwinst voor de Eredivisie. De veelvoudig Frans jeugdinternational deed bij Stade Rennes al ervaring op in de Champions League en kiest nu op huurbasis voor een jaar speeltijd in Nederland. En omdat een transferoverzicht van de Eredivisie niet compleet is zonder minimaal één verrassing van Ted van Leeuwen, wijzen we tot slot ook op Magnus Mattsson van NEC. Hij scoorde afgelopen seizoen als 22-jarige aanvoerder van Silkeborg liefst 22 keer op het tweede niveau van Denemarken en staat te trappelen om dat kunstje nu op het hoogste niveau van Nederland te herhalen.

NEC, FC Twente en Vitesse hebben ook al enkele veelbelovende aanwinsten binnen weten te halen.