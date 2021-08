Hyballa spreekt zich uit: ‘Begin niet over de Tweede Wereldoorlog tegen mij’

Woensdag, 11 augustus 2021 om 13:56

Peter Hyballa stapte woensdag op als trainer van Esbjerg fB, na een uitermate roerige start. De 45-jarige Duits-Nederlandse trainer spreekt zich tegenover BN DeStem uitgebreid uit over zijn vertrek bij de Deense club, waar 21 spelers in een brief hun ‘sterke wantrouwen’ jegens Hyballa en zijn technische staf hadden geuit. “Het waren pesterijen, dat heb ik nog nooit beleefd. Ik was een terrortrainer, de boulevardpers zat achter me aan en de spelers schreven een brief”, zo vertelt Hyballa.

Hyballa bevestigt dat hij zelf is opgestapt. “Ik ben Pietje Pannekoek niet. Ik heb zoveel shit moeten eten. Psychologische terreur. Dat hoort als trainer misschien. Daar krijg je ook naar betaald, maar ik heb maar één leven, bedacht ik mezelf. En ik vind mezelf een leuke man. Dus gun ik me een leuk leven. Dus laat die centen lekker zitten, vond ik”, geeft de oefenmeester te kennen. De selectie beschuldigde Hyballa in de brief, die gepubliceerd werd in de Deense krant Ekstra Bladet, van ‘ontslagbedreigingen, spottende, seksistische en vernederende opmerkingen’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zo zou Hyballa spelers herhaaldelijk ‘dik’, ‘dom’ of een ‘dom paard’ hebben genoemd en zelfs hebben geslagen. De oefenmeester zelf ontkende die aantijgingen en benadrukt nu dat de selectie zelf ook niet vrijuit gaat. “Ik heb humor. Veel humor. En houd van lachen. Maar kom niet aan mijn familie. Ze kregen bedreigingen. En racisme. Ik ben een links-georiënteerde man, weet je dat. Begin niet over de Tweede Wereldoorlog tegen mij. Ik ben meer Nederlander, dan Duitser. Door mij stelselmatig een etiket op te plakken over die enge tijd, raak je mijn familie in het hart. Ik heb ervan moeten huilen.”

Hyballa stelt dat er sprake is van een ‘complot’ en dat de spelers geprobeerd hebben hem kapot te maken. Rafael van der Vaart werd dinsdag aangesteld als assistent-trainer en clubambassadeur om Hyballa te ondersteunen, maar de oud-middenvelder kwam na een gesprek met de oefenmeester tot de conclusie dat het geen zin meer had. “Hij begreep me. Ik zou Rafael als trainer opleiden. Hij zou me helpen in het contact met de Denen. Maar hij zag het ook. Dit had geen zin meer. Daarna kwam alles eruit. Ik heb hem omhelst.”

Ekstra Bladet schreef dat Hyballa de afgelopen weken herhaaldelijk heeft geprobeerd om op te stappen, maar dat de Amerikaanse eigenaren van Esbjerg hem wilden behouden. Uiteindelijk heeft hij nu toch de handdoek geworpen. Het betekent dat de voormalig trainer van onder meer Sturm Graz, NEC, DAC, NAC Breda en Wisla Krakow op zoek gaat naar een nieuwe werkgever. “Nederland of Duitsland, daar wil ik werken. Op mijn blote voeten was ik nog teruggegaan naar huis.”